Рецепт песочного пирога с ягодами

Очень скоро нас ждет изобилие ягод, а посиделки на дачных верандах станут лучшим времяпрепровождением для многих. Сохраните рецепт песочного пирога, который украсит эти незабываемые мгновения.

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Ингредиенты (на форму 26-27 см):

Для теста:

250 г муки;

150 г сливочного масла;

60 г сахарной пудры;

1 яйцо;

1 ст. л. воды.

Для начинки:

250 г творога;

3 яйца;

100 г сахара;

150 г сметаны;

200-300 г ягод;

1-3 ст. л. сахарной пудры;

1 ст. л. крахмала.

Процесс приготовления:

Муку смешать с пудрой и добавить порезанное кубиками холодное сливочное масло. Быстро перетереть в крошку.

Влить яйцо и воду и замесить тесто.

Раскатать между двумя листами пекарской бумаги, выложить в форму, сделать наколы вилкой и убрать пока в холод.

Для начинки смешать творог, яйца, сахар и сметану и объединить блендером.

Залить начинку в тесто и выпекать в духовке при 180 градусов 15 минут, чтобы начинка уплотнилась и ягоды не утонули.

Затем смешать ягоды с пудрой и крахмалом, достать форму и распределить сверху начинки. Выпекать до готовности ещё минут 35.

Достать и полностью остудить в форме, лучше даже в холодильнике. Извлекать из формы и нарезать только холодным.