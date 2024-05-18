Готовимся к лету: рецепт песочного пирога с ягодами
Очень скоро нас ждет изобилие ягод, а посиделки на дачных верандах станут лучшим времяпрепровождением для многих. Сохраните рецепт песочного пирога, который украсит эти незабываемые мгновения.
Ингредиенты (на форму 26-27 см):
Для теста:
- 250 г муки;
- 150 г сливочного масла;
- 60 г сахарной пудры;
- 1 яйцо;
- 1 ст. л. воды.
Для начинки:
- 250 г творога;
- 3 яйца;
- 100 г сахара;
- 150 г сметаны;
- 200-300 г ягод;
- 1-3 ст. л. сахарной пудры;
- 1 ст. л. крахмала.
Процесс приготовления:
Муку смешать с пудрой и добавить порезанное кубиками холодное сливочное масло. Быстро перетереть в крошку.
Влить яйцо и воду и замесить тесто.
Раскатать между двумя листами пекарской бумаги, выложить в форму, сделать наколы вилкой и убрать пока в холод.
Для начинки смешать творог, яйца, сахар и сметану и объединить блендером.
Залить начинку в тесто и выпекать в духовке при 180 градусов 15 минут, чтобы начинка уплотнилась и ягоды не утонули.
Затем смешать ягоды с пудрой и крахмалом, достать форму и распределить сверху начинки. Выпекать до готовности ещё минут 35.
Достать и полностью остудить в форме, лучше даже в холодильнике. Извлекать из формы и нарезать только холодным.