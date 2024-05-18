Эксперты рассказали, в чем польза свеклы

Свеклу можно кушать как в сыром, так и в вареном, запечённом виде. Овощ считается низкокалорийным, но следует знать, что гликемический индекс у приготовленного овоща в два раза выше, чем у сырого.

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В корнеплоде много витаминов группы В, которые помогают защищать сердечно-сосудистую систему от болезней. Регулярное употребление свеклы восполняет уровень железа в организме и нормализует пищеварение.

Также овощ богат йодом, цинком, калием, магнием, марганцем, фтором, фосфором и медью.

Особенно полезно кушать свеклу беременным женщинам: фолиевая кислота в ней оказывает благотворное влияние на развитие ребенка.

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