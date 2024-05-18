Как приготовить солянку: классический рецепт кисло-соленого супа с колбасой
Солянка — русский национальный суп с характерным кисло-соленым вкусом. Рассказываем, как сварить солянку с колбасой, картофелем, огурцами и лимоном.
Ингредиенты
- Говядина — 500 г;
- Колбаса вареная — 200 г;
- Лук — 2 шт.;
- Картофель — 2–3 шт.;
- Морковь — 1 шт.;
- Огурец маринованный — 1–2 шт.;
- Томатная паста — 3 ст. л.;
- Соль, перец, лавровый лист, укроп — по вкусу;
- Лимон, маслины, каперсы для подачи.
Способ приготовления
Отварите говяжий бульон. Для этого варите цельный кусок говядины вместе с луковицей в течение 1,5 часа. Снимайте пену по мере образования.
Нарежьте говядину, колбасу и картофель кубиками. Нашинкуйте луковицу, морковь и огурцы соломкой.
Обжарьте лук и морковь до мягкости. Следом добавьте говядину, жарьте, пока она не приобретет золотистый оттенок. Сдобрите томатной пастой, перемешайте.
Переложите зажарку в кастрюлю с процеженным говяжьим бульоном. Добавьте нарезанные огурцы и картофель, посолите, поперчите. Посыпьте специями по вкусу, положите лавровый лист.
Варите бульон, пока картофель не размягчится (около 20–30 минут).
Украсьте готовую солянку ломтиками лимона, маслинами и каперсами. Кисло-соленый суп готов!
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