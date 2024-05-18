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Здоровый перекус: 3 рецепта для спортсменов

Откройте для себя новые вкусы и сочетания ингредиентов.

Здоровый перекус: три рецепта для спортсменов
© ISTOCKPHOTO.COM/SVETIKD
«Здоровый перекус – это заряд энергии на весь день, поэтому важно не только следить за качеством продуктов, но и экспериментировать. Поделюсь тремя необычными рецептами полезного перекуса», - Жанна Тиханычева, нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе.

Хумус

Ингредиенты:

  • нут — 150 г;
  • отвар от нута — 100-150 мл;
  • тахини (кунжутной пасты) — 1,5 ст. л;
  • оливковое масло — 70 мл;
  • сок лимона — 1 ст. л.;
  • зубчик чеснока — 2 шт.;
  • зира — 1/2 ч. л.;
  • паприка — 1/4 ч. л;
  • соль — по вкусу.
© ISTOCKPHOTO.COM/LIUDMILA CHERNETSKA

Приготовление:

  1. Предварительно замочите нут на восемь часов в чистой воде, затем промойте и отварите до готовности.
  2. Остудите нут, сохранив отвар.
  3. Все ингредиенты пробейте в блендере, отваром от нута доведите массу до нужной консистенции.
  4. Выложите хумус в миску и украсьте сверху отварным нутом, посыпьте паприкой.

Паштет с брусничным соусом

Ингредиенты:

  • любая печень (говяжья, баранья, кролика) — 500 г;
  • масло гхи — 150 г;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • молотый фенхель — 1/4 ч. л.;
  • куркума — 1/4 ч. л.;
  • мускатный орех — 1/8 ч. л.;
  • сушёный тимьян — 1/2 ч. л.

Для брусничного соуса:

  • брусника — 200 г;
  • тимьян — 1/4 ч. л.;
  • кленовый сироп — 20 мл.;
  • масло гхи — 1 ч. л.
© ISTOCKPHOTO.COM/TETIANA AL-ATTAR

Приготовление:

  1. Мелко порежьте все овощи и потушите на сковороде до мягкости, добавив масло гхи.
  2. Печень очистите от плёнок, порежьте на кусочки и выложите тушиться к овощам на 15 минут.
  3. Пробейте все ингредиенты в блендере с маслом гхи до однородной консистенции.
  4. Приготовьте брусничный соус: смешайте все ингредиенты в миске, разотрите ступкой ягоды и нагревайте в сотейнике в течение трёх минут.
  5. Выложите брусничный соус поверх паштета или в соусник.
  6. Подавайте с соусом.

Табуле (восточный салат)

Ингредиенты:

  • киноа — 80 г;
  • зелёная чечевица — 80 г;
  • огурцы — 200 г;
  • красный лук — 70 г;
  • петрушка — 20 г;
  • мята — 20 г;
  • салатные листья — 50 г;
  • зёрна граната — 150 г;
  • куркума — 1/2 ч. л.;
  • соль и перец — по вкусу.
© ISTOCKPHOTO.COM/VASIL DIMITROV

Приготовление:

  1. Предварительно замочите чечевицу и киноа в чистой воде на восемь часов.
  2. Промойте и отварите каждую по отдельности с солью, а в киноа добавьте куркуму.
  3. Огурцы и красный лук порежьте кубиками, зелень и салатные листья — мелко, гранат очистите.
  4. Все ингредиенты смешайте в салатнике и украсьте зёрнами граната.
  5. Для заправки смешайте 40 мл оливкового масла и сок половины лимона, заправьте блюдо.
Еда