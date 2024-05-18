Здоровый перекус: три рецепта для спортсменов

Здоровый перекус: 3 рецепта для спортсменов
Откройте для себя новые вкусы и сочетания ингредиентов.
«Здоровый перекус – это заряд энергии на весь день, поэтому важно не только следить за качеством продуктов, но и экспериментировать. Поделюсь тремя необычными рецептами полезного перекуса», - Жанна Тиханычева, нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе.
Хумус
Ингредиенты:
- нут — 150 г;
- отвар от нута — 100-150 мл;
- тахини (кунжутной пасты) — 1,5 ст. л;
- оливковое масло — 70 мл;
- сок лимона — 1 ст. л.;
- зубчик чеснока — 2 шт.;
- зира — 1/2 ч. л.;
- паприка — 1/4 ч. л;
- соль — по вкусу.
© ISTOCKPHOTO.COM/LIUDMILA CHERNETSKA
Приготовление:
- Предварительно замочите нут на восемь часов в чистой воде, затем промойте и отварите до готовности.
- Остудите нут, сохранив отвар.
- Все ингредиенты пробейте в блендере, отваром от нута доведите массу до нужной консистенции.
- Выложите хумус в миску и украсьте сверху отварным нутом, посыпьте паприкой.
Паштет с брусничным соусом
Ингредиенты:
- любая печень (говяжья, баранья, кролика) — 500 г;
- масло гхи — 150 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- молотый фенхель — 1/4 ч. л.;
- куркума — 1/4 ч. л.;
- мускатный орех — 1/8 ч. л.;
- сушёный тимьян — 1/2 ч. л.
Для брусничного соуса:
- брусника — 200 г;
- тимьян — 1/4 ч. л.;
- кленовый сироп — 20 мл.;
- масло гхи — 1 ч. л.
© ISTOCKPHOTO.COM/TETIANA AL-ATTAR
Приготовление:
- Мелко порежьте все овощи и потушите на сковороде до мягкости, добавив масло гхи.
- Печень очистите от плёнок, порежьте на кусочки и выложите тушиться к овощам на 15 минут.
- Пробейте все ингредиенты в блендере с маслом гхи до однородной консистенции.
- Приготовьте брусничный соус: смешайте все ингредиенты в миске, разотрите ступкой ягоды и нагревайте в сотейнике в течение трёх минут.
- Выложите брусничный соус поверх паштета или в соусник.
- Подавайте с соусом.
Табуле (восточный салат)
Ингредиенты:
- киноа — 80 г;
- зелёная чечевица — 80 г;
- огурцы — 200 г;
- красный лук — 70 г;
- петрушка — 20 г;
- мята — 20 г;
- салатные листья — 50 г;
- зёрна граната — 150 г;
- куркума — 1/2 ч. л.;
- соль и перец — по вкусу.
© ISTOCKPHOTO.COM/VASIL DIMITROV
Приготовление:
- Предварительно замочите чечевицу и киноа в чистой воде на восемь часов.
- Промойте и отварите каждую по отдельности с солью, а в киноа добавьте куркуму.
- Огурцы и красный лук порежьте кубиками, зелень и салатные листья — мелко, гранат очистите.
- Все ингредиенты смешайте в салатнике и украсьте зёрнами граната.
- Для заправки смешайте 40 мл оливкового масла и сок половины лимона, заправьте блюдо.