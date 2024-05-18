Французская почта выпустила ароматизированную марку с запахом багета

Почта Франции (La Poste) выпустила марку с ароматом багета - одного из главных символов французской гастрономии. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По ее данным, национальная почтовая служба таким образом решила отдать дань уважения "этой жемчужине французской культуры", внесенной в ноябре 2022 года в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

"Факт, что каждый год изготавливается шесть миллиардов багетов, подтверждает символический статус этого продукта как части гастрономического наследия Франции", - приводит издание заявление La Poste.

На марке, в которую встроена специальная капсула с ароматом, изображен багет, перевязанный лентой в цветах французского флага. Чтобы почувствовать запах хлеба, нужно потереть марку.

Презентация марки прошла 16 мая - в день Святого Гонория Амьенского, который считается покровителем пекарей, булочников и кондитеров. Всего почта выпустила 594 тыс. подобных марок, стоимость одного экземпляра составляет €1,96.