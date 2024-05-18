Быстрые блюда из сезонных майских овощей и фруктов
Май — месяц, когда нас начинают радовать первые фрукты и овощи. В это время уже можно насладиться вкусом молодых моркови и картофеля, зеленого горошка, баклажанов, спаржи, ну и, конечно, первой зелени. Среди фруктов поспевают абрикосы и киви, начинает созревать вишня. Мы собрали рецепты блюд, которые вы можете приготовить из сезонных плодов.
Салат со спаржей и миндалем
Что нам понадобится:
- Салатный микс — 100 г.
- Спаржа — 200 г.
- Редис — 8 шт.
- Огурец — 1 шт.
- Горошек зеленый — 50 г.
- Жареный миндаль — 50 г.
- Пармезан — 60 г.
Для соуса:
- Цедра лимона — 1 ч. л.
- Сок лимона — 1 ст. л.
- Оливковое масло — 4 ст. л.
- Соль, перец по вкусу.
Как готовим:
Вскипятите 500 мл воды. Посолите спаржу и варите ее на среднем огне 3 мин. После этого опустите ее в миску с ледяной водой. Крупно порубите миндаль. Нарежьте редис тонкими кружками, а огурец слайсами. Пармезан нарежьте стружками. Выложите в тарелку салатный микс, спаржу, огурец, редис и горошек. Для соуса соедините все ингредиенты, перемешайте и полейте им салат. Сверху положите стружки пармезана, посыпьте миндалем и сразу подавайте к столу.
Семга под «шубой» из картофельного пюре
Что нам понадобится:
- Филе семги на коже — 800 г.
- Черри — 200 г.
- Тимьян — 3–4 веточки.
- Соль, перец по вкусу.
Для пюре:
- Молодой картофель — 500 г.
- Чеснок — 3 зуб.
- Мягкий творожный сыр — 100 г.
- Тертый пармезан — 200 г.
- Сливочное масло — 50 г.
- Яйца — 2 шт.
- Крахмал — 1 ст. л.
- Соль по вкусу.
Как готовим:
Сварите картофель, затем растолките в пюре вместе со сливочным маслом. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, пармезан и творожный сыр. После этого вмешайте яйца, взбитые с крахмалом, и перемешайте. Сохраняйте пюре теплым.
Очистите рыбу от чешуи, промойте, посолите и поперчите. Положите ее на застеленный фольгой противень, посыпьте тимьяном. Рядом разложите помидоры черри (можно разрезать пополам). Поверх рыбы выложите пюре. Поставьте в разогретую до 200 °С духовку, запекайте до золотистой корочки, 25 мин.
Абрикосы в кляре
Что нам понадобится:
- Абрикосы — 1 кг.
- Апельсиновый сок — 250 мл.
- Корица — 0.5 ч. л.
- Сахарная пудра по вкусу.
- Растительное масло по вкусу.
Для кляра:
- Молоко — 125 мл.
- Масло сливочное — 30 г.
- Мука — 200 г.
- Пиво темное — 150 мл.
- Яйцо — 2 шт.
- Разрыхлитель — 20 г.
- Сахар — 1 ч. л.
- Соль по вкусу.
Как готовим:
Подогрейте молоко. Растопите сливочное масло. В миске смешайте муку, разрыхлитель, сахар и щепотку соли. Отделите белки от желтков. Желтки взбейте, белки отложите.
В миску с мучной смесью добавьте желтки, молоко и растопленное масло. Постепенно влейте пиво, хорошо перемешайте и оставьте на 2 часа при комнатной температуре.
Абрикосы разрежьте пополам, удалите косточки. Положите в миску и залейте апельсиновым соком, посыпьте корицей и оставьте мариноваться в холодильнике 30 мин.
Разогрейте в сотейнике масло для фритюра до 170 °С. Белки взбейте до мягких пиков, добавьте в тесто для кляра. Окуните абрикос в тесто и пожарьте во фритюре 4 мин. Выложите на бумажные полотенца. Посыпьте абрикосы сахарной пудрой и подавайте с любым соусом или джемом.