Быстрые блюда из сезонных майских овощей и фруктов

Май — месяц, когда нас начинают радовать первые фрукты и овощи. В это время уже можно насладиться вкусом молодых моркови и картофеля, зеленого горошка, баклажанов, спаржи, ну и, конечно, первой зелени. Среди фруктов поспевают абрикосы и киви, начинает созревать вишня. Мы собрали рецепты блюд, которые вы можете приготовить из сезонных плодов.

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Салат со спаржей и миндалем

Что нам понадобится:

Салатный микс — 100 г.

Спаржа — 200 г.

Редис — 8 шт.

Огурец — 1 шт.

Горошек зеленый — 50 г.

Жареный миндаль — 50 г.

Пармезан — 60 г.

Для соуса:

Цедра лимона — 1 ч. л.

Сок лимона — 1 ст. л.

Оливковое масло — 4 ст. л.

Соль, перец по вкусу.

Как готовим:

Вскипятите 500 мл воды. Посолите спаржу и варите ее на среднем огне 3 мин. После этого опустите ее в миску с ледяной водой. Крупно порубите миндаль. Нарежьте редис тонкими кружками, а огурец слайсами. Пармезан нарежьте стружками. Выложите в тарелку салатный микс, спаржу, огурец, редис и горошек. Для соуса соедините все ингредиенты, перемешайте и полейте им салат. Сверху положите стружки пармезана, посыпьте миндалем и сразу подавайте к столу.

Семга под «шубой» из картофельного пюре

Что нам понадобится:

Филе семги на коже — 800 г.

Черри — 200 г.

Тимьян — 3–4 веточки.

Соль, перец по вкусу.

Для пюре:

Молодой картофель — 500 г.

Чеснок — 3 зуб.

Мягкий творожный сыр — 100 г.

Тертый пармезан — 200 г.

Сливочное масло — 50 г.

Яйца — 2 шт.

Крахмал — 1 ст. л.

Соль по вкусу.

Как готовим:

Сварите картофель, затем растолките в пюре вместе со сливочным маслом. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, пармезан и творожный сыр. После этого вмешайте яйца, взбитые с крахмалом, и перемешайте. Сохраняйте пюре теплым.

Очистите рыбу от чешуи, промойте, посолите и поперчите. Положите ее на застеленный фольгой противень, посыпьте тимьяном. Рядом разложите помидоры черри (можно разрезать пополам). Поверх рыбы выложите пюре. Поставьте в разогретую до 200 °С духовку, запекайте до золотистой корочки, 25 мин.

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Абрикосы в кляре

Что нам понадобится:

Абрикосы — 1 кг.

Апельсиновый сок — 250 мл.

Корица — 0.5 ч. л.

Сахарная пудра по вкусу.

Растительное масло по вкусу.

Для кляра:

Молоко — 125 мл.

Масло сливочное — 30 г.

Мука — 200 г.

Пиво темное — 150 мл.

Яйцо — 2 шт.

Разрыхлитель — 20 г.

Сахар — 1 ч. л.

Соль по вкусу.

Как готовим:

Подогрейте молоко. Растопите сливочное масло. В миске смешайте муку, разрыхлитель, сахар и щепотку соли. Отделите белки от желтков. Желтки взбейте, белки отложите.

В миску с мучной смесью добавьте желтки, молоко и растопленное масло. Постепенно влейте пиво, хорошо перемешайте и оставьте на 2 часа при комнатной температуре.

Абрикосы разрежьте пополам, удалите косточки. Положите в миску и залейте апельсиновым соком, посыпьте корицей и оставьте мариноваться в холодильнике 30 мин.

Разогрейте в сотейнике масло для фритюра до 170 °С. Белки взбейте до мягких пиков, добавьте в тесто для кляра. Окуните абрикос в тесто и пожарьте во фритюре 4 мин. Выложите на бумажные полотенца. Посыпьте абрикосы сахарной пудрой и подавайте с любым соусом или джемом.