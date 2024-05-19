Как увеличить пользу супа

Суп является блюдом, в котором в сбалансированном количестве находятся белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. О том, как сделать первое блюдо еще более полезным для желудка, рассказали в проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание».

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В телеграм-канале «Ваш Роспотребнадзор» отметили, что суп является полезным блюдом, так как в нем содержатся вареные овощи и мясо. После варки белки лучше усваиваются организмом, а жидкая консистенция супа подготавливает желудок к приему более тяжелой для него пищи.

Также интересным является тот факт, что у супа есть свойство быстрого утолять голод, потому что при его употреблении человеку приходится часто жевать. Блюдо помогает нормализовать давление и восстановить баланс жидкости.

Эксперты рассказали, что для сохранения большего количества полезных веществ суп нужно варить на втором бульоне, снимать поднявшийся жир, а также солить уже после закипания воды в кастрюле. К блюду нужно добавлять травы и специи, а варить именно на слабом огне и не закрывать крышкой.

Ранее доктор Александр Мясников рассказал, какие супы могут заменить окрошку. Врач отметил, что среди холодных блюд стоит попробовать испанский госпачо – это легкий суп, который не содержит животных жиров.