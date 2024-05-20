Просто и вкусно! Курица с рисом и овощами

Кто сказал, что вкусный и питательный ужин нужно готовить очень долго? Предлагаем простой рецепт питательного блюда, приготовление которого не отнимет много времени и порадует всех домочадцев.

Ингредиенты:

Длиннозерный рис — 150 г.

Куриное филе — 400 г.

Морковь — 70 г.

Красный перец болгарский — 120 г.

Лук — 70 г.

Чеснок — 3 шт.

Томатная паста — 2 ст. л.

Вода — 4 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Специи для плова — 1 ч. л.

Процесс приготовления:

Куриное филе нарезать кусочками примерно 2х2 см. Выложить в форму.

Лук нарезать четверть кольцами. Перец нарезать соломкой.

Морковь нарезать пластинами.

Овощи отправить в форму к куриному филе, посыпать солью, специями. Полить маслом. Перемешать.

Убираем в разогретую духовку до 200 °С на 15–20 минут.

Отварить рис в подсоленой воде до полуготовности. Убавить температуру духовки до 180°С.

Достать овощи с куриным филе, добавить рис. Томатную пасту развести водой, залить рис с курицей. Посыпать специями для плова. Раздавить зубчики чеснока. Все перемешать.

Накрыть форму фольгой и запечь 25–30 мин при 180°С.