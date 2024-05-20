Просто и вкусно! Курица с рисом и овощами

Кто сказал, что вкусный и питательный ужин нужно готовить очень долго? Предлагаем простой рецепт питательного блюда, приготовление которого не отнимет много времени и порадует всех домочадцев.
Ингредиенты:
Длиннозерный рис — 150 г.
Куриное филе — 400 г.
Морковь — 70 г.
Красный перец болгарский — 120 г.
Лук — 70 г.
Чеснок — 3 шт.
Томатная паста — 2 ст. л.
Вода — 4 ст. л.
Оливковое масло — 1 ст. л.
Специи для плова — 1 ч. л.
Процесс приготовления:
Куриное филе нарезать кусочками примерно 2х2 см. Выложить в форму.
Лук нарезать четверть кольцами. Перец нарезать соломкой.
Морковь нарезать пластинами.
Овощи отправить в форму к куриному филе, посыпать солью, специями. Полить маслом. Перемешать.
Убираем в разогретую духовку до 200 °С на 15–20 минут.
Отварить рис в подсоленой воде до полуготовности. Убавить температуру духовки до 180°С.
Достать овощи с куриным филе, добавить рис. Томатную пасту развести водой, залить рис с курицей. Посыпать специями для плова. Раздавить зубчики чеснока. Все перемешать.
Накрыть форму фольгой и запечь 25–30 мин при 180°С.