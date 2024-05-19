Как правильно нарезать ананас

При очистке и нарезке ананаса многие люди тратят достаточно большое количество времени. Эксперты рассказали о простом трюке, который поможет это сделать за считанные секунды.

Лайфхак с очисткой экзотического фрукта сейчас популярен в интернете, и, что интересно, для него не нужен нож и другие приспособления — только ваши руки. Но предварительно всё же нужно будет удалить крону ананаса.

Фрукт состоит из небольших долек, и их можно достаточно легко отделить друг от друга. Разделить таким образом плод получится очень быстро и без особого труда. Однако ананас при этом должен быть спелым, так мякоть лучше отходит. Такой трюк не получится, если плод недостаточно спелый.