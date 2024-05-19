Россиянам рассказали, чем нельзя запивать шашлык
В дополнение к шашлыку лучше всего выбрать слабоалкогольные напитки или высококислотные соки. Об этом рассказал заведующий кафедрой биотехнологии «Росбиотеха» Дмитрий Куликов.
Эксперт отметил, что предпочтение стоит отдавать холодным напиткам, таким как морс, компот, лимонад, газировка. Однако понятие «холодные» здесь относится не к температуре, а к классификации. То есть при потреблении горячего мяса стоит отказаться от ледяного напитка, так как это может вызвать заворот кишок.
«Лучше всего употреблять напитки хотя бы прохладные, но не холодные – градусов 16 либо вообще комнатной температуры», – порекомендовал Куликов.
Специалист посоветовал выбирать к мясу облепиховые, гранатовые и другие несладкие соки, а не персиковые, абрикосовые или виноградные, так как они являются низкокислотными и сладкими, что не совсем полезно.
Также в tass.ru добавили, что запивать шашлык не стоит энергетическими напитками: их свойства могут привести к нежелательным для организма последствиям.
Ранее в Роскачестве объяснили, по каким критериям выбирать мясо для шашлыка в магазине. Эксперты отметили, что при покупке готового продукта лучше приобретать тот, который был запакован на мясоперерабатывающем предприятии, и обходить стороной весовое мясо.