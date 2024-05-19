Россиянам рассказали, чем нельзя запивать шашлык

В дополнение к шашлыку лучше всего выбрать слабоалкогольные напитки или высококислотные соки. Об этом рассказал заведующий кафедрой биотехнологии «Росбиотеха» Дмитрий Куликов.

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Эксперт отметил, что предпочтение стоит отдавать холодным напиткам, таким как морс, компот, лимонад, газировка. Однако понятие «холодные» здесь относится не к температуре, а к классификации. То есть при потреблении горячего мяса стоит отказаться от ледяного напитка, так как это может вызвать заворот кишок.

«Лучше всего употреблять напитки хотя бы прохладные, но не холодные – градусов 16 либо вообще комнатной температуры», – порекомендовал Куликов.

Специалист посоветовал выбирать к мясу облепиховые, гранатовые и другие несладкие соки, а не персиковые, абрикосовые или виноградные, так как они являются низкокислотными и сладкими, что не совсем полезно.

Также в tass.ru добавили, что запивать шашлык не стоит энергетическими напитками: их свойства могут привести к нежелательным для организма последствиям.

Ранее в Роскачестве объяснили, по каким критериям выбирать мясо для шашлыка в магазине. Эксперты отметили, что при покупке готового продукта лучше приобретать тот, который был запакован на мясоперерабатывающем предприятии, и обходить стороной весовое мясо.