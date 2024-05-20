Диетолог раскрыла секрет выбора вкусной клубники

При выборе клубники нужно обращать внимание на цвет и форму ягод, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Лазуренко. По ее словам, клубника должна иметь ярко красный оттенок без зеленых, бледных, белых, черных участков. Более того, как отметила диетолог, на ягодах не должно быть плесени.

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По форме ягоды должны быть крупными без дефектов, повреждений, должен присутствовать аромат свежести. По консистенции ягоды должны быть упругими, без мягких, продавленных участков. Если мы берем клубнику в упаковке, контейнер должен быть прозрачным, чтобы можно было посмотреть на имеющие там ягоды во избежание наличия опасных микроорганизмов. Иначе это может привести к негативным последствиям для желудочно-кишечного тракта, — рассказала Лазуренко.

Ранее нутрициолог Екатерина Войтенко предупредила, что диета, состоящая исключительно из клубники, может вызвать сильную аллергию. Эксперт подтвердила, что ягода низкокалорийная, однако ее переизбыток может навредить здоровью. Она добавила, что в составе клубники есть быстрые углеводы, препятствующие снижению веса. Нутрициолог также раскритиковала монодиеты, поскольку употребление только одного продукта не может дать организму необходимое количество белков, жиров, углеводов и витаминов.