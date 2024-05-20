Диетолог рассказал о полезных свойствах мяса бобра и с чем лучше его готовить

Эти животные не накапливают жир, а также не содержат мочевину.

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Блюда из них считаются диетическими. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала Елена Соломатина.

«Для нас бобёр является экзотикой. Тем не менее, так как само животное питается растительной пищей, он не накапливает такое количество жира, не содержит много мочевины. Поэтому, с одной стороны, мясо бобра считается диетическим, и белка там гораздо больше — 24 грамма на 100 граммов, и низкокалорийное. По вкусу напоминает кому-то говядину, кому-то индюшатину, свинину. Но надо понимать, что если жира там не так много, то, соответственно, мясо менее сочное, поэтому готовить надо, например, с овощами, лучше всего — в виде котлет и тефтелей».

Покупать такую «экзотику» следует в проверенных местах. В противном случае есть риск заразиться трихинеллёзом, добавила Соломатина.

«Всё будет зависеть, конечно, от того, в каких условиях этот бобёр рос. Если просто где-то там, в реке, то нет никакой гарантии, что он не заражён трихинеллёзом. Потому что огромное количество диких животных страдают вот этим паразитарным заболеванием. Если очень хорошо термически не обработать, скажем, сделать шашлык, засолить или даже заморозить, то личинки не погибают. Они могут сохраняться очень долгое время и переходить к человеку. И дальше заражение происходит. Это воспаление, аллергия, боли в мышцах, повышение температуры. Поэтому, как в любом диком животном, эти личинки содержаться с большой вероятностью могут. Поэтому покупать вот просто на маркетплейсах или где-то в непроверенных источниках это мясо опасно. Конечно, есть специальные магазины, рестораны. Там, где есть санитарный контроль и все необходимые сопроводительные бумаги».

Ранее в сети появилась информация о росте популярности блюд из диких зверей, в частности пельменей из бобров. Покупатели охотничьих интернет-магазинов отмечают, что такая закуска сочная и нежная.