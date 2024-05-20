Проще, чем кажется: как выбрать качественный мед
В меде содержится большое количество витаминов и полезных микроэлементов. Кроме того, его можно использовать как косметический продукт для ухода за кожей и волосами — он увлажняет, смягчает, заживляет и обновляет. О том, как выбрать качественный мед — в материале «Вечерней Москвы».
Обратить внимание на качество
При выборе меда необходимо убедиться в том, что он не содержит лишних добавок и отвечает стандартам качества. Не рекомендуется употреблять и использовать продукт, в котором содержатся:
- Пена и пузырьки;
- Мутная консистенция, волны, потеки и пятна;
- Слабый запах, приторный вкус;
- В зимнее время — жидкий по консистенции.
После осмотра меда важно обратить внимание на документы продавца. Что нужно проверить:
- Паспорт на пасеку у частного пасечника;
- Справку от местной администрации о законности работы пасеки;
- Результаты лабораторных исследований продукции.
Какой мед выбрать
Самым полезным считается гречишный мед. Он превосходит другие сорта по количеству микроэлементов, аминокислот и других полезных веществ. Кроме того, продукт из липы обладает жаропонижающим свойством.
Помнить про меры предосторожности
Мед не рекомендуется употреблять в больших количествах людям с нестабильными показателями глюкозы в крови, а также с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта. Специалисты советуют не есть продукт перед сном и натощак. Кроме того, мед раздражает слизистую ЖКТ.
Как хранить
Чтобы как можно дольше сохранить мед и наслаждаться им длительное время, нужно обращать внимание на:
- Тару: стеклянные банки, глиняные горшки, березовые бочонки, промазанные подсолнечным маслом или воском;
- Герметичную упаковку;
- Температуру хранения (16–20 градусов);
- Срок хранения после вскрытия тары (12 месяцев).