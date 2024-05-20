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Проще, чем кажется: как выбрать качественный мед

В меде содержится большое количество витаминов и полезных микроэлементов. Кроме того, его можно использовать как косметический продукт для ухода за кожей и волосами — он увлажняет, смягчает, заживляет и обновляет. О том, как выбрать качественный мед — в материале «Вечерней Москвы».

Как выбрать качественный мед
© Вечерняя Москва

Обратить внимание на качество

При выборе меда необходимо убедиться в том, что он не содержит лишних добавок и отвечает стандартам качества. Не рекомендуется употреблять и использовать продукт, в котором содержатся:

  1. Пена и пузырьки;
  2. Мутная консистенция, волны, потеки и пятна;
  3. Слабый запах, приторный вкус;
  4. В зимнее время — жидкий по консистенции.

После осмотра меда важно обратить внимание на документы продавца. Что нужно проверить:

  1. Паспорт на пасеку у частного пасечника;
  2. Справку от местной администрации о законности работы пасеки;
  3. Результаты лабораторных исследований продукции.

Какой мед выбрать

Самым полезным считается гречишный мед. Он превосходит другие сорта по количеству микроэлементов, аминокислот и других полезных веществ. Кроме того, продукт из липы обладает жаропонижающим свойством.

Помнить про меры предосторожности

Мед не рекомендуется употреблять в больших количествах людям с нестабильными показателями глюкозы в крови, а также с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта. Специалисты советуют не есть продукт перед сном и натощак. Кроме того, мед раздражает слизистую ЖКТ.

Как хранить

Чтобы как можно дольше сохранить мед и наслаждаться им длительное время, нужно обращать внимание на:

  1. Тару: стеклянные банки, глиняные горшки, березовые бочонки, промазанные подсолнечным маслом или воском;
  2. Герметичную упаковку;
  3. Температуру хранения (16–20 градусов);
  4. Срок хранения после вскрытия тары (12 месяцев).