В меде содержится большое количество витаминов и полезных микроэлементов. Кроме того, его можно использовать как косметический продукт для ухода за кожей и волосами — он увлажняет, смягчает, заживляет и обновляет. О том, как выбрать качественный мед — в материале «Вечерней Москвы».

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Обратить внимание на качество

При выборе меда необходимо убедиться в том, что он не содержит лишних добавок и отвечает стандартам качества. Не рекомендуется употреблять и использовать продукт, в котором содержатся:

Пена и пузырьки; Мутная консистенция, волны, потеки и пятна; Слабый запах, приторный вкус; В зимнее время — жидкий по консистенции.

После осмотра меда важно обратить внимание на документы продавца. Что нужно проверить:

Паспорт на пасеку у частного пасечника; Справку от местной администрации о законности работы пасеки; Результаты лабораторных исследований продукции.

Какой мед выбрать

Самым полезным считается гречишный мед. Он превосходит другие сорта по количеству микроэлементов, аминокислот и других полезных веществ. Кроме того, продукт из липы обладает жаропонижающим свойством.

Помнить про меры предосторожности

Мед не рекомендуется употреблять в больших количествах людям с нестабильными показателями глюкозы в крови, а также с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта. Специалисты советуют не есть продукт перед сном и натощак. Кроме того, мед раздражает слизистую ЖКТ.

Как хранить

Чтобы как можно дольше сохранить мед и наслаждаться им длительное время, нужно обращать внимание на: