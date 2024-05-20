Эксперт раскрыл симптомы отравления рисом и как его правильно хранить

Рис может стать причиной серьезного отравления: все дело в спорах бактерии Bacillus cereus, которая может выделять токсины, вызывающие расстройства ЖКТ — диарею и рвоту. К счастью, можно себя обезопасить, даже если крупа заражена.

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«Бактерии в виде спор выживают в процессе первичного приготовления, и если оставить рис при комнатной температуре, они будут выделять токсины», — объяснила в беседе с NY Post Эмили Ховис, доцент Школы общественного здравоохранения Вашингтонского университета.

Чтобы избежать неприятных последствий, специалисты советуют придерживаться нескольких правил: готовить рис при высокой температуре, после приготовления убрать в холодильник не позже чем через 2 часа, употребить в течение 3-4 дней, а при разогреве в микроволновке добавить в тару немного жидкости и как следует прогреть.

Эксперт отметила, что в случае отравления симптомы могут проявиться в течение 6-12 часов. Большинство пострадавших от жизнедеятельности пробудившихся спор выздоравливают в течение суток. Хуже всего придется людям с ослабленным иммунитетом.