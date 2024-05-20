Назван лучший гарнир к мясу

Есть группы продуктов, которые плохо ладят друг с другом в желудочно-кишечном тракте человека. Как назло, это именно те сочетания, которые для многих с детства стали пищевой привычкой. Например, к мясу часто подают макароны или гречку. На самом деле это примеры самого неудачного гарнира. С чем же тогда есть мясо?

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Какой гарнир подойдёт к мясу

Идеальный гарнир для белковых продуктов — овощи, сказала врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Калимат Багатова. Она посоветовала весной обязательно включать в рацион сезонные овощи, фрукты и зелень.

Что не сочетается с мясом

Не подходят к мясу сложные углеводы — гречка, рис, макароны, добавила Багатова в беседе с РИА «Новости». Например, гречка с мясом только перегрузит желудочно-кишечный тракт.

Как не разориться при переходе на правильное питание

Многие считают, что ЗОЖ-рацион — это дорого. По мнению врача-диетолога Марьяны Джутовой, переработанные продукты на самом деле куда дороже, чем нежирное мясо, овощи и фрукты.

Вот что поможет сэкономить на правильном питании: - закупаться продуктами сразу на неделю; - заранее продумывать меню из «правильных продуктов» на каждый день; - покупать сезонные овощи и фрукты вместо экзотических.