Рецепт спаржи по-корейски: как приготовить аппетитную спаржу за 10 минут
Спаржа по-корейски — простое блюдо с пикантным вкусом, низкой калорийностью и обилием клетчатки и фолиевой кислоты. Рассказываем, как приготовить вкусную сочную спаржу самостоятельно, затратив минимум продуктов и времени.
Ингредиенты
Спаржа свежая — 500 г;
Чеснок — 2 зубчика;
Соевый соус — 2 ст. л.;
Масло кунжутное — 1 ст. л.;
Кунжут — 1 ч. л.;
Сахар — 1 ч. л.
Способ приготовления
Первым делом нужно подготовить спаржу. Отрежьте твердые концы стеблей, нарежьте их на кусочки длиной около 5 см (или по вкусу).
Вскипятите воду в кастрюле, не снимайте с огня. Опустите спаржу в кипяток и варите две — три минуты. Затем перенесите спаржу в емкость с холодной водой (чем холоднее, тем лучше). Держите ее в ледяной ванночке около трех минут. Стебли станут мягче, но не потеряют насыщенный цвет.
Выложите спаржу на сухое чистое полотенце, дайте просушиться.
В отдельной емкости смешайте соевый соус, кунжутное масло и сахар. Измельчите чеснок и добавьте его к смеси.
Выложите спаржу в салатницу, полейте соусом-смесью, перемешайте. Посыпьте кунжутом.
Готово! Спаржу по-корейски можно предлагать к столу!
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