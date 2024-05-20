Диетолог заявил, что витамина С в лимоне содержится больше, чем в лайме

Не секрет, что многие люди очень любят баловать себя чаем с лимоном или сбрызгивать блюда из рыбы лаймом. О том, что общего между этими цитрусовыми, а также о том, чем они отличаются друг от друга, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Наталья Круглова.

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Специалист считает, что лимон и лайм довольно похожи по содержанию пищевых волокон, углеводов, витаминов и различных веществ. Калорийность этих фруктов также почти одинакова, а их основными отличиями являются лишь количество витамина С и химический состав эфирных масел.

«В лимоне больше витамина С, чем в лайме. Также у этих фруктов разные эфирные масла, которые преимущественно содержатся в цедре. Эти масла имеют разное химическое строение, что сказывается на вкусе: лайм, в отличие от лимона, обладает легкой горчинкой. И тот, и другой фрукт содержат лимонную кислоту», – уточнила диетолог.

По словам Кругловой, лимон может храниться до месяца без потери своих вкусовых качеств, а вот лайм уже через пару недель теряет свою питательную ценность, хотя оба фрукта одинаково востребованы в кулинарии.