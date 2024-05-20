Готовим домашний творог из молока: пошаговый рецепт

Домашний творог — питательное блюдо, богатое белком и кальцием. Для его приготовления потребуется всего один ингредиент. Делимся простым пошаговым рецептом.

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Ингредиенты

Молоко — 1,5 л

Лучшее решение — жирное фермерское молоко. Творог из магазинного молока получается не всегда или выходит скудным по количеству и вкусу.

Способ приготовления

Влейте молоко в банку объемом 3 литра и оставьте в теплом месте на два дня. Молоко скиснет, и на нем образуется сгусток сметаны.

Возьмите большую кастрюлю, застелите ее дно полотенцем и поставьте в нее банку с простоквашей. (Благодаря полотенцу банка не лопнет.) Залейте кастрюлю холодной водой. Уровень воды должен быть выше, чем уровень простокваши в банке.

Поставьте кастрюлю на слабый огонь, доведите воду до кипения. Выключите огонь, оставьте банку в кастрюле еще на час.

Возьмите дуршлаг, застелите его несколькими слоями марли. Вылейте в него содержимое банки.

Скрутите марлю с творожным осадком в мешочек, подвесьте и оставьте на два часа. За это время стекут остатки сыворотки.

Переложите домашний творог в чистую емкость и уберите в холодильник.

Мягкий творог из молока готов!

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