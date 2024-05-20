Сколько готовить мясные блюда, чтобы убить вредные бактерии

Выбрать свежие и качественные продукты в магазине — это одно дело, другое — правильно их приготовить, да так, чтобы потом ничем не заболеть. Известно, что во время термической обработки бактерии погибают, и пища становится безопасной. Проект Роспотребнадзора рассказал, сколько готовить мясные (и не только) блюда, чтобы себя защитить.

© Секрет Фирмы

Почему важна термообработка

Правильно термически обработанная пища защищает от сальмонеллёза, брюшного тифа, кишечных инфекций. Кроме того, нагрев разрушает токсины.

Если блюдо готовится недостаточное количество времени, то бактерии не погибнут и продолжат размножение, напомнили эксперты портала «Здоровое питание».

Самые опасные в этом плане — мясные, рыбные, творожные блюда, изделия из фарша, овощные салаты.

Правила термообработки

Котлеты, биточки из мясного или рыбного фарша, рыба кусками. Всё это можно приготовить в духовке за 20−25 минут при температуре 250−280 градусов. Омлеты и запеканки с яйцом в составе запекают в духовке 8−10 минут при 180−200 градусах (если слой меньше 3 см). И 20−30 минут при 220−280 градусах, если слой 3−4 см. Яичная масса для таких блюд хранится максимум полчаса в холодильнике. Оладьи и сырники готовятся в духовом или жарочном шкафу 8−10 минут при температуре 180−200 градусов. Яйцо варят после закипания воды 10 минут. Если сливочное масло используется для заправки гарнира или других блюд, то его предварительно нужно растопить и довести до кипения. Овощи для салатов нужно варить с кожурой и только в день приготовления блюда. Заправленный салат хранится не более получаса в холодильнике.

Ещё эксперты уточнили, что супы и вторые блюда после приготовления могут находиться на плите не более 2 часов.

А любые фрукты перед употреблением нужно обязательно промыть водой.

Кстати, уже настала пора шашлыков, и этот продукт точно важно жарить до готовности. Чем опасно недожаренное мясо, «Секрет» рассказал тут.