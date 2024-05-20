Классический рецепт спагетти болоньезе как в ресторане

Спагетти болоньезе — изысканная паста с мясным соусом по рецепту итальянских поваров. Рассказываем, как приготовить это блюдо, чтобы поразить близких и гостей.

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Ингредиенты

спагетти — 400 г;

фарш говядины — 300 г;

томатная паста — 2 ст. л.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

масло оливковое — 2 ст. л.;

базилик сушеный — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

вода — 1 стакан.

Процесс приготовления

Нашинкуйте морковь и лук кубиками. Выложите на сковороду с оливковым маслом, жарьте до мягкости.

Добавьте к овощам фарш и измельченный чеснок. Жарьте до готовности фарша (около 10 минут).

Положите томатную пасту, поперчите, посолите, посыпьте базиликом. Влейте воду и тушите 10 минут.

В отдельной кастрюле отварите спагетти по инструкции на упаковке (в среднем 7–12 минут).

Выложите спагетти на тарелку, сверху выложите мясной соус болоньезе. При желании посыпьте свежей зеленью.

Спагетти болоньезе — простое, но вкусное и изысканное блюдо — готово! Можно подавать к столу.