Классический рецепт спагетти болоньезе как в ресторане
Спагетти болоньезе — изысканная паста с мясным соусом по рецепту итальянских поваров. Рассказываем, как приготовить это блюдо, чтобы поразить близких и гостей.
Ингредиенты
спагетти — 400 г;
фарш говядины — 300 г;
томатная паста — 2 ст. л.;
лук — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
масло оливковое — 2 ст. л.;
базилик сушеный — 1 ч. л.;
соль — по вкусу;
перец — по вкусу;
вода — 1 стакан.
Процесс приготовления
Нашинкуйте морковь и лук кубиками. Выложите на сковороду с оливковым маслом, жарьте до мягкости.
Добавьте к овощам фарш и измельченный чеснок. Жарьте до готовности фарша (около 10 минут).
Положите томатную пасту, поперчите, посолите, посыпьте базиликом. Влейте воду и тушите 10 минут.
В отдельной кастрюле отварите спагетти по инструкции на упаковке (в среднем 7–12 минут).
Выложите спагетти на тарелку, сверху выложите мясной соус болоньезе. При желании посыпьте свежей зеленью.
Спагетти болоньезе — простое, но вкусное и изысканное блюдо — готово! Можно подавать к столу.