Традиционный рецепт оливье: быстро, просто и сытно
Оливье — аппетитный салат, который идеально дополнит праздничный стол. Делимся пошаговым традиционным рецептом закуски, которая по силам даже неискушенному кулинару.
Ингредиенты
Колбаса вареная — 300 г.
Картофель — 3 шт.
Яйцо куриное — 4 шт.
Морковь — 1 шт.
Огурцы маринованные — 3 шт.
Горошек консервированный — 1 банка.
Майонез — 200 г.
Соль — на свой вкус.
Перец — на свой вкус.
Пропорции разрешается незначительно менять в зависимости от личных предпочтений.
Способ приготовления
Картофель и морковь отварите до готовности. Дайте остыть, удалите скорлупу. Смешайте.
Отварите яйца вкрутую. Остудите, очистите от скорлупы.
Нарубите все перечисленные ингредиенты кубиками примерно одинакового размера. Добавьте колбасу и огурцы, также нарубите кубиками. Смешайте.
Переложите смесь в глубокую емкость, всыпьте консервированный горошек. Сдобрите майонезом, посыпьте солью и перцем, тщательно перемешайте.
Поставьте оливье в холодильник. Ингредиенты пропитаются соком и майонезом.
Салат готов! Подавайте охлажденным.