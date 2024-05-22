Названы продукты, которые избавят от усталости

Некоторые продукты, которые вы едите каждый день, могут способствовать повышению уровня холестерина в крови. И вот некоторые из них.

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Бекон. Два средних ломтика приготовленного свиного бекона содержат около 2 г насыщенных жиров, или 15% суточной нормы. Вместо бекона ешьте на завтрак фасоль.

Кокосовое масло. Оно состоит преимущественно из насыщенных жиров. Известно, что эти жиры повышают уровень холестерина.

Стейк на косточке. В одной такой порции содержится почти 9 г насыщенных жиров. Лучше выбирать нежирные куски мяса.

Подслащённые сахаром напитки. Потребление слишком большого количества сладкой газировки и морсов связано с дислипидемией, то есть аномальным количеством холестерина и триглицеридов в крови.

Мучные лепёшки. Такая выпечка может содержать пальмовое или пальмоядровое масло. В пальмовом масле большое количество насыщенных жиров. Исследования показывают, что это масло также повышает уровень триглицеридов, общего холестерина и «плохого» холестерина.

Жирный йогурт. Последние рекомендации Американской кардиологической ассоциации по молочным продуктам, опубликованные в 2023 году, поощряют выбор молочных продуктов с низким содержанием жира и обезжиренных. Также в жирных молочных продуктах много пальмитиновых и миристиновых жиров, повышающих уровень холестерина в крови.

Колбаски. Можете попробовать заменить свиные колбаски на постные, хотя это и не значит, что они полезны. Дело в том, что постные колбаски подвергаются переработке и могут содержать большое количество натрия и насыщенных жиров.

Замороженная пицца. Это обработанный продукт, содержащий вредные жиры, которые повышают уровень холестерина. А при добавлении пепперони и другого типа жирного мяса этих веществ становится ещё больше.

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Сливочное масло. Оно содержит много жиров: 7,3 грамма насыщенных жиров на столовую ложку. Для снижения уровня холестерина рекомендуется заменить это масло оливковым или вообще употреблять авокадо.

Батончики мюсли. Эти продукты рекламируются как здоровая закуска, но это неправда. Некоторые марки батончиков мюсли содержат пальмовое масло и добавленный сахар. Было доказано, что эти компоненты влияют на уровень холестерина.

Печенье с шоколадной крошкой. Такое печенье, а также кексы и пончики содержат вредные для здоровья жиры и сахар. Лучше ешьте таких лакомств поменьше.

Грейпфрут. Если вы принимаете лекарства, снижающие уровень холестерина (Зокор (симвастатин) и Липитор (аторвастатин)), то лучше откажитесь от грейпфрута и его сока.

Жареная рыба с жареным картофелем. Жареные во фритюре продукты, такие как рыба с жареным картофелем, содержат большое количество насыщенных жиров и натрия, которые приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям. Это перевешивает пользу омега-3 из рыбы.

Попкорн для микроволновой печи. В попкорне некоторых марок содержатся гидрогенизированные жиры. Это растительные масла, которые превращаются в жир. Причём этот жир остаётся твёрдым при комнатной температуре и в нём много насыщенных жиров.

Нефильтрованный кофе. Кофе — отличный антиоксидантный напиток, но важно, как он заварен. Например, нефильтрованный кофе содержит много дитерпенов. Эти вещества подавляют способность организма перерабатывать холестерин и избавляться от него. Это приводит к повышению уровня холестерина в крови.

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