Классический рецепт узбекского плова в казане на плите

Плов — сытное восточное блюдо с неповторимым пряным ароматом. Для его приготовления потребуется около 2,5 часа и базовые ингредиенты. Рассказываем, как потушить классический узбекский плов в казане.

© Shutterstock/FOTODOM

Ингредиенты

мясо (баранина или говядина) — 500 г;

рис — 2 стакана;

морковь — 3 шт.;

лук — 2 шт.;

чеснок — 1 головка;

зира — 1 ч. л.;

соль — на свой вкус;

перец — на свой вкус;

масло растительное — 100 мл;

вода — 1,5 л.

Способ приготовления

Нарубите морковь брусками, лук нашинкуйте соломкой. Очистите головку чеснока от шелухи. Мясо порежьте на кубики. Рис хорошо промойте.

Залейте казан маслом и разогрейте. Всыпьте луковую соломку, жарьте до золотистости.

Сверху положите мясо, жарьте 20 минут до корочки.

Всыпьте морковь, посолите, поперчите, перемешайте. Добавьте зиру. Жарьте еще 10 минут. Влейте в казан воду, тушите около 1 часа на слабом огне.

Выложите рис, не перемешивая. Залейте водой. Она должна покрыть рис на 2 см. Поставьте на средний огонь. После впитывания воды вдавите в рис головку чеснока.

Томите под крышкой на слабом огне около 20–30 минут.

Узбекский плов в казане готов. Перед подачей можно перемешать.