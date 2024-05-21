Классический рецепт узбекского плова в казане на плите
Плов — сытное восточное блюдо с неповторимым пряным ароматом. Для его приготовления потребуется около 2,5 часа и базовые ингредиенты. Рассказываем, как потушить классический узбекский плов в казане.
Ингредиенты
- мясо (баранина или говядина) — 500 г;
- рис — 2 стакана;
- морковь — 3 шт.;
- лук — 2 шт.;
- чеснок — 1 головка;
- зира — 1 ч. л.;
- соль — на свой вкус;
- перец — на свой вкус;
- масло растительное — 100 мл;
- вода — 1,5 л.
Способ приготовления
Нарубите морковь брусками, лук нашинкуйте соломкой. Очистите головку чеснока от шелухи. Мясо порежьте на кубики. Рис хорошо промойте.
Залейте казан маслом и разогрейте. Всыпьте луковую соломку, жарьте до золотистости.
Сверху положите мясо, жарьте 20 минут до корочки.
Всыпьте морковь, посолите, поперчите, перемешайте. Добавьте зиру. Жарьте еще 10 минут. Влейте в казан воду, тушите около 1 часа на слабом огне.
Выложите рис, не перемешивая. Залейте водой. Она должна покрыть рис на 2 см. Поставьте на средний огонь. После впитывания воды вдавите в рис головку чеснока.
Томите под крышкой на слабом огне около 20–30 минут.
Узбекский плов в казане готов. Перед подачей можно перемешать.