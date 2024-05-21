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Неожиданное сочетание и нежный вкус! Готовим котлеты из говядины с ананасом

Нежные и сочные, запеченные в духовке котлеты из говяжьего фарша с добавлением ананаса. Необычное сочетание мяса с экзотическим кисло-сладким фруктом — идеальная альтернатива всем знакомому.

Неожиданное сочетание и нежный вкус: котлеты из говядины с ананасом
© Cвободные интернет-источники

Ингредиенты:

  • Говяжий фарш — 500 г.
  • Консервированный ананас — 200 г.
  • Болгарский перец — 50 г.
  • Лук — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Овсяные хлопья — 1/2 ст.
  • Соус кисло-сладкий — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Мелко нарежьте лук и болгарский перец.
  2. Ананас нарежьте маленькими кусочками. Если используете консервированный, откиньте его перед этим на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
  3. В миске слегка взбейте яйцо и смешайте с овсяными хлопьями, луком, перцем и солью.
  4. Добавьте фарш и ананас и хорошенько перемешайте.
  5. Сформируйте котлеты и выложите на противень, смазанный маслом или застеленный бумагой для выпечки.
  6. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 20–30 минут. За 5 минут до конца приготовления смажьте котлеты соусом.
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