Неожиданное сочетание и нежный вкус: котлеты из говядины с ананасом

Нежные и сочные, запеченные в духовке котлеты из говяжьего фарша с добавлением ананаса. Необычное сочетание мяса с экзотическим кисло-сладким фруктом — идеальная альтернатива всем знакомому.

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Ингредиенты:

Говяжий фарш — 500 г.

Консервированный ананас — 200 г.

Болгарский перец — 50 г.

Лук — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Овсяные хлопья — 1/2 ст.

Соус кисло-сладкий — по вкусу

Соль — по вкусу

Процесс приготовления: