Неожиданное сочетание и нежный вкус: котлеты из говядины с ананасом

Неожиданное сочетание и нежный вкус! Готовим котлеты из говядины с ананасом
Нежные и сочные, запеченные в духовке котлеты из говяжьего фарша с добавлением ананаса. Необычное сочетание мяса с экзотическим кисло-сладким фруктом — идеальная альтернатива всем знакомому.
Ингредиенты:
- Говяжий фарш — 500 г.
- Консервированный ананас — 200 г.
- Болгарский перец — 50 г.
- Лук — 1 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Овсяные хлопья — 1/2 ст.
- Соус кисло-сладкий — по вкусу
- Соль — по вкусу
Процесс приготовления:
- Мелко нарежьте лук и болгарский перец.
- Ананас нарежьте маленькими кусочками. Если используете консервированный, откиньте его перед этим на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
- В миске слегка взбейте яйцо и смешайте с овсяными хлопьями, луком, перцем и солью.
- Добавьте фарш и ананас и хорошенько перемешайте.
- Сформируйте котлеты и выложите на противень, смазанный маслом или застеленный бумагой для выпечки.
- Поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 20–30 минут. За 5 минут до конца приготовления смажьте котлеты соусом.