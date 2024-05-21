Россияне сделали выбор между окрошкой на квасе и кефире

Две трети россиян предпочли окрошку на квасе. Об этом сообщается в пресс-релизе городской службы доставки еды «Кухня на районе».

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В преддверии Дня окрошки компания опросила больше тысячи респондентов по всей России, достигших совершеннолетия. По результатам опроса выяснилось, что подавляющее число жителей страны сделали выбор в пользу окрошки с квасом и лишь четверть предпочитают в качестве основы холодного супа кефир. Чуть больше десяти процентов респондентов сообщили, что ничем не заливают блюдо и едят его как салат.

87 процентов признались в любви к супу и всего пять процентов опрошенных заявили, что совсем не едят окрошку. Большинство россиян также назвали блюдо летним, но каждый десятый сказал, что ест окрошку круглый год.

В качестве заправки россияне чаще всего используют зелень и сметану, за ними следуют майонез, хрен и горчица, передает lenta.ru.

К некоторым блюдам мы привыкли с самого детства, но оказывается, что далеко не все они полезны. Какая любимая многими еда особенно опасна, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Пожилым людям стоит отказаться от грибного супа, солянки и окрошки. Об этом заявила врач превентивной медицины и блогер Мадина Мусичова.