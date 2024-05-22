Эксперт по этикету рассказала, когда недопустимо желать «приятного аппетита»

Это «задача официанта» или человека, готовившего еду. Совет в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дала Татьяна Николаева.

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«Если мы находимся в каком-то заведении общепита, то желать приятного аппетита не нужно. Это задача официанта. Вопрос физиологии, к коим относится аппетит, — это уже за рамками приличных отношений. Физиологии не уделяют много внимания, стараются обходить стороной. Если мы говорим об аппетите, то это не самая неприятная часть физиологии, но всё равно физиология. Поэтому желать приятного аппетита — это дело обслуживающего персонала или хозяйки дома, которая занималась приготовлением пищи».

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