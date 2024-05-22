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Классический рецепт винегрета — питательного и сочного овощного салата

Винегрет заслуженно входит в перечень самых известных салатов русской кухни. Благодаря сочетанию овощей он получается не только сытным, но и питательным. Делимся традиционным рецептом свекольной закуски.

Классический рецепт винегрета
© News.ru

Ингредиенты

  • Свекла — 2 шт.;
  • Картофель — 2 шт.;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Огурцы маринованные — 2 шт.;
  • Лук — 1 шт.;
  • Капуста квашеная — 200 г;
  • Горошек зеленый — 100 г;
  • Масло растительное — 2–4 ст. л.;
  • Соль — на вкус;
  • Перец — на вкус.

Способ приготовления

Свеклу, картошку и морковь варите до готовности (20–40 минут). Дайте остыть, снимите кожуру и нарубите ингредиенты кубиками. Смешайте.

Нарежьте огурцы кубиками. Квашеную капусту порубите соломкой. Мелко нашинкуйте лук. Добавьте к овощной смеси.

Засыпьте смесь горошком. Посолите, поперчите, заправьте маслом и хорошо перемешайте.

Уберите винегрет в холодильник. Дайте настояться в течение двух — трех часов.

Питательный винегрет очень прост в приготовлении. При желании его можно сдобрить чайной ложкой лимонного сока для придания кислинки. Либо замените растительное масло майонезом, и салат станет сытнее.

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