Классический рецепт винегрета

Винегрет заслуженно входит в перечень самых известных салатов русской кухни. Благодаря сочетанию овощей он получается не только сытным, но и питательным. Делимся традиционным рецептом свекольной закуски.

© News.ru

Ингредиенты

Свекла — 2 шт.;

Картофель — 2 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Огурцы маринованные — 2 шт.;

Лук — 1 шт.;

Капуста квашеная — 200 г;

Горошек зеленый — 100 г;

Масло растительное — 2–4 ст. л.;

Соль — на вкус;

Перец — на вкус.

Способ приготовления

Свеклу, картошку и морковь варите до готовности (20–40 минут). Дайте остыть, снимите кожуру и нарубите ингредиенты кубиками. Смешайте.

Нарежьте огурцы кубиками. Квашеную капусту порубите соломкой. Мелко нашинкуйте лук. Добавьте к овощной смеси.

Засыпьте смесь горошком. Посолите, поперчите, заправьте маслом и хорошо перемешайте.

Уберите винегрет в холодильник. Дайте настояться в течение двух — трех часов.

Питательный винегрет очень прост в приготовлении. При желании его можно сдобрить чайной ложкой лимонного сока для придания кислинки. Либо замените растительное масло майонезом, и салат станет сытнее.

Ранее мы поделились классическим рецептом оливье.