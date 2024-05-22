Лакрица: что это такое, какая она на вкус, польза и противопоказания

Лакричные конфеты, сироп из корня солодки — вкус, знакомый с детства. Для производства этих продуктов используется одно из древнейших лекарственных растений. Почему у лакрицы такой странный вкус, чем она ценна и где используется, рассказывает «Лента.ру».

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Что такое лакрица

Солодковый корень, солодка голая, солодка гладкая, или лакричник — у лакрицы множество имен. Из корней этого многолетнего травянистого растения семейства бобовых получают экстракт, который используется для изготовления конфет и микстур. Слово «лакрица» происходит от греческого γλυκυρριζά (glukurrhiza), что переводится как «сладкий корень». Название растения на разных языках отражает именно это свойство: по-английски — liquorice, по-болгарски — сладунек, по-китайски — гань-цао (сладкое растение).

Где растет и как хранится

В естественных условиях лакрица растет в долинах рек, степях и лугах. В России солодка голая встречается на Северном Кавказе, по нижнему течению Волги и Дона и на берегах Азовского моря, солодка уральская — на юге Урала и в Западной Сибири. Ее выращивают в Италии, Индии, Иране, Ираке, Афганистане, Турции и Китае, Азербайджане и Узбекистане.

Корневая система солодки очень мощная, корни могут уходить вглубь на несколько метров. Растению требуется три-четыре года, чтобы его корни достаточно разрослись. Тогда их выкапывают, получают из них экстракт и для удобства хранения выпаривают его до твердого состояния, а затем формируют в брикеты темно-коричневого или черного цвета. В таком виде лакрица может храниться до десяти лет.

Химический состав лакрицы

Глицирризин — основной компонент корня солодки. По строению и действию на организм человека похож на стероидные гормоны, однако имеет меньше побочных эффектов. Он снимает воспаление и поддерживает местный иммунитет. Глицирризин слаще сахара в 40 раз. Именно он придает солодке характерный вкус. В состав лакрицы также входят сапонины, флавоноиды, глюкоза, фруктоза, мальтоза, сахароза, целлюлоза, крахмал, пектины, органические кислоты, алкалоиды и эфирные масла.

История использования

В древнем мире

В Древнем Египте из лакрицы изготавливали сладкий напиток для фараонов, а еще корень жевали для свежего дыхания. Китайцы оценили целительные свойства лакрицы в третьем тысячелетии до нашей эры, причем для лечения и профилактики разных заболеваний применяют ее до сих пор.

Солодковый корень также Японии, Тибета, Древней Греции и Древнего Рима — его настаивали, вымачивали и получали экстракт, который помогал:

В лечении расстройств пищеварения;

Заболеваний верхних дыхательных путей;

Снятия воспалений.

В Европе

В европейские страны лакрица была завезена арабами и маврами и использовалась в первую очередь как вкусовая добавка.

Во времена Тюдоров в графстве Йоркшир англичане стали ее выращивать и делать из корня освежающие пастилки. В начале XVII века из лакрицы стали производить маленькие дискообразные лепешки и принимать их как лекарство от кашля, простуды и облегчения болей в желудке.

Настоящую лакричную революцию совершил аптекарь Джордж Данхилл — он смешал лакричный экстракт с сахаром и получил жевательные конфеты.

В России

Солодка была известна и на Руси — Саратова и Воронежа регулярно поставлялся в Москву корень растения. В XVIII веке солодку стали использовать для создания сладостей и добавлять в блюда как пряность.

Какой у лакрицы вкус

Вкус лакрицы точно ни с чем не спутать: раз попробовав, запоминаешь на всю жизнь, а вот описать его непросто. Некоторые люди говорят, что она похожа на анис и фенхель, у других возникают ассоциации с лекарствами, настойкой на травах, ликером, искусственным подсластителем. Приторная сладость сохраняется долгим послевкусием, что нравится далеко не всем.

Серьезных исследований о том, почему люди делятся на любителей и ненавистников лакрицы, не проводили, но есть теория, что это может быть обусловлено генами, отвечающими за восприятие вкуса и аромата. Так, например, для скандинавов лакрица — привычное лакомство с детства, и как может быть иначе, они себе просто не представляют.

Где используется лакрица

Лакричные конфеты

Самый популярный продукт из корня солодки — это черные жевательные конфеты в виде палочек или в форме улитки. Технология изготовления конфет практически не менялась веками: очищенный лакричный корень долго вываривают, полученный концентрат смешивают с сахаром и патокой, добавляют желатин и крахмал. Естественный черный цвет конфет делает их уникальными и узнаваемыми. Иногда в них добавляют красители и ароматизаторы, например, анис. Существуют также соленые лакричные конфеты.

Подсластитель и ароматизатор

Соленая лакрица используется также для ароматизации алкоголя. В Монголии солодкой ароматизируют прохладительные напитки. Раствор глицирризина отлично пенится, поэтому его добавляют в пиво, квас и шипучие напитки в качестве пенообразователя. Солодка может заменить сахар при мочении яблок и ягод, квашении капусты, солении огурцов. В качестве подсластителя она используется при приготовлении:

Киселей;

Компотов;

Халвы;

Пастилы;

Мороженого;

Лечебного питания для больных диабетом.

Пряность

Лакрица очень сладкая, при этом в корне есть и горчинка, и нежно-анисовый аромат, отмечает в беседе с «Лентой.ру» Марк Шах Акбари, шеф-повар ресторана Moon. По его словам, лакрица весьма популярна в азиатских кухнях: ее используют для приготовления и мясных, и рыбных блюд, добавляют к птице и овощам, делают сиропы и соусы.

«Лакрица также часто входит в состав смесей приправ, отлично сочетается с анисом, имбирем, корицей, гвоздикой, бадьяном, кардамоном, ванилью, мускатным орехом, ямайским, черным, сычуаньским перцами, калганом, лемонграссом», — Марк Шах Акбари, шеф-повар.

По словам шеф-повара, он добавляет лакрицу в маринад для утки по-пекински, к утке на теппане, сдабривает солодкой бульон для рамена с морскими водорослями, а также использует для изготовления конфет с перцем кубеба и джандуйя.

В промышленности

Порошок из корня солодки применяют как пенообразующее вещество при производстве смеси для огнетушителей. Экстракты солодки используются в табачной промышленности, а также в металлургии для подавления сернокислого тумана в электролизных ваннах. Также солодка нужна для изготовления чернил, туши и гуталина, а отходы корня после экстракции служат сырьем для производства удобрений. На Кавказе и в Средней Азии отваром корня окрашивают шерсть и шелк.

Польза и вред лакрицы

Польза

Врач-диетолог и доктор медицинских наук Елена Хохлова напомнила в беседе с «Лентой.ру» о лечебных свойствах корня солодки:

«Раньше в период ОРВИ детей поили этим сиропом, чтобы быстрее прошел кашель: это мощное отхаркивающее средство».

В странах Скандинавии при кашле не только пьют такой сироп, но и сосут лакричные леденцы и жуют жвачку.

Солодка также действует:

Как мягкое слабительное;

Помогает при бронхите и бронхиальной астме;

Язвенной болезни желудка и проблемах с кишечником;

Кожных воспалениях; оказывает болеутоляющее и противоаллергическое действие;

Ускоряет всасывание других препаратов.

Лакрица — спасение для диабетиков, ведь она не повышает сахар в крови. Также лакричные конфеты хороши для гипотоников.

«Это прекрасная мера помощи при проблемах с пониженным давлением, но не стоит с ней переусердствовать», — призывает Хохлова.

Вред

Неумеренное потребление лакрицы, по словам врача, может вызвать отеки, мышечную слабость, нарушения водно-солевого обмена и повышение давления.

«Солодка — достаточно сильное лекарственное средство, в ней содержится глицирризиновая кислота. Эта кислота активизирует надпочечники, что влияет на сосуды и на деятельность сердечной мышцы. Поэтому с солодкой нужно быть осторожным», — Елена Хохлова врач-диетолог, доктор медицинских наук

Ученые Линчепингского университета Швеции всерьез озаботились воздействием лакрицы на организм и летальные случаи.

100 мг глицирризина безопасно употреблять в сутки. Это соответствует 50 граммам лакричных конфет.

Кроме того, лакричные сладости противопоказаны беременным.