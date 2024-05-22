Русская закуска с французскими корнями: как правильно приготовить винегрет

Этот салат с французским названием (от vinaigre — «уксус») стал одним из канонических блюд советской праздничной кухни наряду с другим «франкофоном» оливье или сельдью под шубой. Согласно кулинарным книгам, винегрет появился в России в начале XVIII столетия.

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Исследователи кулинарии отмечают, что такое название русской закуске дали французские повара. В поваренном словаре 1795 года винегрет указан как соус из уксуса и масла. За год до этого в сочинении по домоводству винегрет предлагали готовить из отварного рыбного филе с анчоусами, каперсами, оливками, огурцами и свеклой под соусом из уксуса, прованского масла и горчицы.

Сейчас винегрет состоит, как правило, из отварных свеклы, картофеля и моркови, квашеной капусты, консервированного гороха и соленых огурцов. Он остается одним из самых распространенных угощений не только на застольях, но и в повседневной жизни.

О «классическом» способе приготовления винегрета — в инфографике NEWS.ru.