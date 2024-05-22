Простой традиционный рецепт щавелевого супа с яйцом
Щавелевый суп с яйцом — полезное, питательное и легкое в приготовлении летнее блюдо. Рассказываем, как сварить щи с щавелем по традиционному рецепту.
Ингредиенты
- Щавель свежий — 200 г;
- Картофель — 3 шт.;
- Яйца — 2 шт.;
- Лук — 1 шт.;
- Морковь — 1 шт.;
- Мясо или курица для бульона — 300–400 г;
- Бульон (можно заменить водой) — 1,5 л;
- Растительное масло для жарки — 2–3 ст. л.;
- Соль — по вкусу;
- Перец — по вкусу.
Способ приготовления
Если используете мясо (говядину) или куриный суповой набор, приготовьте бульон. Промойте ингредиенты, варите 40–60 минут. В процессе снимайте пену.
Отварите яйца. Одно порежьте пополам (для подачи), второе нарубите кубиками.
Картофель нарубите кубиками или брусочками. Положите в бульон, варите около 15 минут на слабом огне.
Нашинкуйте лук и морковь и жарьте до мягкости. Добавьте в бульон, варите около 5 минут.
Добавьте яичные кубики и мелко нарезанный щавель. Варите 5–7 минут. Снимите суп с огня, оставьте настаиваться минимум на 10 минут.
Щавелевый суп с яйцом готов. Подавайте в горячем или холодном виде, украсив половинками яйца, а также со сметаной.
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