Простой традиционный рецепт щавелевого супа с яйцом

Щавелевый суп с яйцом — полезное, питательное и легкое в приготовлении летнее блюдо. Рассказываем, как сварить щи с щавелем по традиционному рецепту.

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Ингредиенты

Щавель свежий — 200 г;

Картофель — 3 шт.;

Яйца — 2 шт.;

Лук — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Мясо или курица для бульона — 300–400 г;

Бульон (можно заменить водой) — 1,5 л;

Растительное масло для жарки — 2–3 ст. л.;

Соль — по вкусу;

Перец — по вкусу.

Способ приготовления

Если используете мясо (говядину) или куриный суповой набор, приготовьте бульон. Промойте ингредиенты, варите 40–60 минут. В процессе снимайте пену.

Отварите яйца. Одно порежьте пополам (для подачи), второе нарубите кубиками.

Картофель нарубите кубиками или брусочками. Положите в бульон, варите около 15 минут на слабом огне.

Нашинкуйте лук и морковь и жарьте до мягкости. Добавьте в бульон, варите около 5 минут.

Добавьте яичные кубики и мелко нарезанный щавель. Варите 5–7 минут. Снимите суп с огня, оставьте настаиваться минимум на 10 минут.

Щавелевый суп с яйцом готов. Подавайте в горячем или холодном виде, украсив половинками яйца, а также со сметаной.

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