Классический рецепт густого мексиканского супа чили кон карне
Мексиканский суп чили кон карне — это густое пряное блюдо для любителей острой пищи. Делимся традиционным рецептом деликатеса.
Ингредиенты
- фарш говяжий — 500 г;
- фасоль красная консервированная — 1 банка (400 г);
- кукуруза консервированная — 1 банка (340 г);
- сладкий перец (желтый или красный) — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- перец чили — 1 шт.;
- помидоры — 3 шт.;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- кумин — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- масло растительное — 1–2 ст. л.
Способ приготовления
- Нашинкуйте лук и чеснок, обжарьте в масле до золотистой корочки.
- Добавьте фарш, посыпьте приправами, жарьте 12–15 минут до золотистого оттенка.
- Порежьте сладкий перец соломкой, чили измельчите. Морковь порежьте кубиками. Помидоры очистите от кожуры, разомните, смешайте с томатной пастой. Выложите к фаршу. Тушите, помешивая, 10 минут.
- Переложите смесь в кастрюлю. Выложите фасоль и кукурузу, предварительно слив аквафабу. Залейте водой (или бульоном — куриным или говяжьим): она должна покрыть смесь на 2–3 см. Добавьте соль и перец по вкусу. Варите от пяти до семи минут.
Мексиканский суп чили кон карне готов! Он должен получиться густым и острым.
Ранее мы поделились классическим рецептом харчо.