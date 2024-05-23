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Классический рецепт густого мексиканского супа чили кон карне

Мексиканский суп чили кон карне — это густое пряное блюдо для любителей острой пищи. Делимся традиционным рецептом деликатеса.

Классический рецепт густого мексиканского супа чили кон карне
© Unsplash

Ингредиенты

  • фарш говяжий — 500 г;
  • фасоль красная консервированная — 1 банка (400 г);
  • кукуруза консервированная — 1 банка (340 г);
  • сладкий перец (желтый или красный) — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • перец чили — 1 шт.;
  • помидоры — 3 шт.;
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • кумин — 1 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • масло растительное — 1–2 ст. л.

Способ приготовления

  1. Нашинкуйте лук и чеснок, обжарьте в масле до золотистой корочки.
  2. Добавьте фарш, посыпьте приправами, жарьте 12–15 минут до золотистого оттенка.
  3. Порежьте сладкий перец соломкой, чили измельчите. Морковь порежьте кубиками. Помидоры очистите от кожуры, разомните, смешайте с томатной пастой. Выложите к фаршу. Тушите, помешивая, 10 минут.
  4. Переложите смесь в кастрюлю. Выложите фасоль и кукурузу, предварительно слив аквафабу. Залейте водой (или бульоном — куриным или говяжьим): она должна покрыть смесь на 2–3 см. Добавьте соль и перец по вкусу. Варите от пяти до семи минут.

Мексиканский суп чили кон карне готов! Он должен получиться густым и острым.

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