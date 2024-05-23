Как приготовить окрошку на квасе с колбасой: классический рецепт окрошки
Окрошка на квасе с колбасой — освежающее угощение и настоящее спасение в жаркие дни. Рассказываем, как приготовить окрошку по традиционному рецепту.
Ингредиенты
- Квас — 1,5 л;
- Колбаса вареная — 300 г;
- Огурцы свежие — 2 шт.;
- Яйца — 4 шт.;
- Картофель — 4–5 шт.;
- Редис — 8 шт.;
- Горчица — 1 ч. л. (по желанию);
- Зеленый лук — по вкусу;
- Укроп — по вкусу;
- Перец, соль — по вкусу.
Способ приготовления
Сварите картошку и яйца. Дайте остыть, снимите кожуру и скорлупу, порубите кубиками.
Мелко нарежьте лук и укроп. Колбасу нарубите кубиками, огурцы и редиску — полукольцами или кубиками.
Соедините ингредиенты в глубокой емкости, посыпьте солью и перцем. Если хотите, добавьте горчицу. Тщательно перемешайте.
Влейте в емкость квас, перемешайте. Либо распределите колбасно-овощную смесь по тарелкам и соедините с квасом уже в них.
Вы приготовили классическую окрошку на квасе с колбасой! Подавайте холодной. Можно сдобрить сметаной.
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