$90.19-0.2297.90-0.40
Почта

Как приготовить окрошку на квасе с колбасой: классический рецепт окрошки

Окрошка на квасе с колбасой — освежающее угощение и настоящее спасение в жаркие дни. Рассказываем, как приготовить окрошку по традиционному рецепту.

Как приготовить окрошку на квасе с колбасой. Классический рецепт
© News.ru

Ингредиенты

  • Квас — 1,5 л;
  • Колбаса вареная — 300 г;
  • Огурцы свежие — 2 шт.;
  • Яйца — 4 шт.;
  • Картофель — 4–5 шт.;
  • Редис — 8 шт.;
  • Горчица — 1 ч. л. (по желанию);
  • Зеленый лук — по вкусу;
  • Укроп — по вкусу;
  • Перец, соль — по вкусу.

Способ приготовления

Сварите картошку и яйца. Дайте остыть, снимите кожуру и скорлупу, порубите кубиками.

Мелко нарежьте лук и укроп. Колбасу нарубите кубиками, огурцы и редиску — полукольцами или кубиками.

Соедините ингредиенты в глубокой емкости, посыпьте солью и перцем. Если хотите, добавьте горчицу. Тщательно перемешайте.

Влейте в емкость квас, перемешайте. Либо распределите колбасно-овощную смесь по тарелкам и соедините с квасом уже в них.

Вы приготовили классическую окрошку на квасе с колбасой! Подавайте холодной. Можно сдобрить сметаной.

Ранее мы рассказывали, как приготовить солянку по традиционному рецепту.

Еда