Простой трюк предотвращает прилипание мяса и овощей к решетке гриля

Летом многие люди любят готовить на гриле мясо и овощи. Эксперты раскрыли простой трюк, который предотвращает прилипание продуктов к решётке.

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Прежде чем положить мясо, сосиски или овощи на гриль, просто натрите решётку половинкой луковицы. После этого вы сможете легко положить любой продукт на гриль — ничего не прилипнет. Половина сырого картофеля или кусочек бекона имеют тот же эффект.

Есть ещё одна хитрость — и она не требует никаких инструментов. Мясо прилипает в основном из-за содержащихся в нём белков, однако через некоторое время они рассасываются сами по себе. То есть, если вы будете жарить мясо на одной стороне в течение более длительного периода времени и только затем перевернёте его, оно больше не будет прилипать к решётке. Но в этом случае нужно следить, чтобы блюдо не подгорело — в этом случае решётку рекомендуется повесить на уровень выше или уменьшить жар огня.