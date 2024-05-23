Французский луковый суп: пошаговый рецепт супа как в ресторане
Французский луковый суп — это нежный густой деликатес с необычным вкусом. Рассказываем, как приготовить классическое французское блюдо в домашних условиях.
Ингредиенты
- Лук — 1 кг (или 5–6 шт.);
- Бульон (овощной, куриный, можно просто кипяток) — 1 л;
- Мука пшеничная — 2 ст. л.; сыр твердый (Грюйер, пармезан, Эмменталь) — 100 г;
- Вино белое сухое — 50 мл;
- Багет — несколько ломтиков;
- Соль — по вкусу;
- Перец — по вкусу;
- Тимьян — веточка.
Способ приготовления
Нашинкуйте лук тонкими четвертинками. Выложите в сковороду или кастрюлю с разогретым маслом. Пассируйте до золотистости 25–30 минут.
Всыпьте муку, перемешайте, жарьте пять минут.
Влейте вино, дайте выпариться.
Залейте лук бульоном. Посолите, поперчите, добавьте тимьян и варите на медленном огне 30 минут.
Нарежьте багет, подсушите (на сковороде, в духовке, в тостере). Натрите сыр.
Разлейте суп в жаропрочные миски, кокотницы или тарелки. Посыпьте тертым сыром, сверху положите ломтики багета, снова посыпьте сыром.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Поставьте в нее суп, грейте, пока сыр не расплавится.
Французский луковый суп с хрустящим багетом готов!
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