Как сделать обычный рис в разы вкуснее

Рис невероятно универсален — он одинаково хорошо впишется в суп, запеканку, роллы, в конце концов, а также салаты. Но даже если вы решили сварить его в качестве гарнира на скорую руку, знайте, что один «секретный» ингредиент способен вывести это незамысловатое блюдо на новый уровень. К счастью, это не экзотическая приправа, а самая обычная морковь. Простым оригинальным рецептом поделился пользователь под ником @justinkaarthur в Instagram (запрещен в РФ).

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Записывайте рецепт: вам понадобится 5 столовых ложек оливкового масла, 1 морковь, 1/2 луковицы, 2 стакана длиннозерного риса, 3 стакана воды, 1 кубик куриного бульона и соль по вкусу. Сперва натрите морковь на крупной терке, а лук нарежьте кубиками. В сотейнике разогрейте масло и обжаривайте морковь в течение 5 минут — не забывайте помешивать, чтобы не пригорела. Затем добавьте промытый рис и перемешайте с овощами. Через 3-5 минут вливайте воду и, как только рис начнет закипать, добавьте бульонный кубик и соль.

Остается накрыть блюдо крышкой — до полного приготовления необходимо еще около 15 минут. К слову, от бульонного кубика легко можно отказаться — в таком случае вместо воды вам понадобится три стакана готового бульона.