Готовим аргентинский фасолевый суп по оригинальному рецепту
Аргентинский фасолевый суп понравится тем, кто любит деликатесы с ярко выраженным вкусом. Делимся классическим рецептом национального блюда аргентинцев.
Ингредиенты
- Фасоль — 250 г.
- Бульон куриный — 2 л.
- Сок томатный — 0,5 л.
- Бекон — 120–130 г.
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Сельдерей — 2 стебля.
- Паста томатная — 2 ст. л.
- Чили молотый — 1 ст. л.
- Соль — на свое усмотрение.
- Перец — на свое усмотрение.
- Паприка — на свое усмотрение.
- Орегано — на свое усмотрение.
Способ приготовления
- Залейте фасоль водой и замачивайте 6–8 часов. Затем переложите в бульон. Поставьте на слабый огонь и варите 2,5 часа. Долейте сок.
- Жарьте, помешивая, бекон до золотистой корочки. Нашинкуйте сельдерей и лук, порежьте морковку четвертинками, а чеснок — мелкими слайсами. Положите к бекону и жарьте до мягкости на среднем огне. Влейте томатную пасту, посыпьте приправами.
- Переложите зажарку в бульон. Варите еще 1 час, не забывая помешивать.
Аргентинский фасолевый суп готов! Следуя национальным традициям, ешьте его горячим.