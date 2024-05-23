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Готовим аргентинский фасолевый суп по оригинальному рецепту

Аргентинский фасолевый суп понравится тем, кто любит деликатесы с ярко выраженным вкусом. Делимся классическим рецептом национального блюда аргентинцев.

Готовим аргентинский фасолевый суп по оригинальному рецепту
© Unsplash

Ингредиенты

  • Фасоль — 250 г.
  • Бульон куриный — 2 л.
  • Сок томатный — 0,5 л.
  • Бекон — 120–130 г.
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика.
  • Сельдерей — 2 стебля.
  • Паста томатная — 2 ст. л.
  • Чили молотый — 1 ст. л.
  • Соль — на свое усмотрение.
  • Перец — на свое усмотрение.
  • Паприка — на свое усмотрение.
  • Орегано — на свое усмотрение.

Способ приготовления

  1. Залейте фасоль водой и замачивайте 6–8 часов. Затем переложите в бульон. Поставьте на слабый огонь и варите 2,5 часа. Долейте сок.
  2. Жарьте, помешивая, бекон до золотистой корочки. Нашинкуйте сельдерей и лук, порежьте морковку четвертинками, а чеснок — мелкими слайсами. Положите к бекону и жарьте до мягкости на среднем огне. Влейте томатную пасту, посыпьте приправами.
  3. Переложите зажарку в бульон. Варите еще 1 час, не забывая помешивать.

Аргентинский фасолевый суп готов! Следуя национальным традициям, ешьте его горячим.

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