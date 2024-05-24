Диетолог рассказал о самом большом заблуждении о хлебе

Большинство людей в мире каждый день потребляют продукты с высоким содержанием глютена, основным источником которого являются пшеница, рожь и ячмень. Однако употребление в пищу глютена в больших количествах может навредить организму. Об этом рассказал врач-диетолог, эксперт по функциональному подходу восстановления организма Дмитрий Семирядов порталу MOL-PORTAL.

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— Основным источником глютена является пшеница, культивирование которой началось около 10 000 лет назад. С XX века потребление пшеницы увеличилось. Это напрямую связано с последствиями исторических событий и нехваткой продовольствия во время увеличения количества населения, — цитирует диетолога MOL-PORTAL.

До сих пор у более старшего поколения существует миф о том, что без хлеба невозможно наесться. Эксперт считает, что это самое большое заблуждение в отрасли питания. Большое потребление глютена может вести к дефицитному содержанию железа в организме, проблемам с ЖКТ и другим заболеваниям.

— Лучше заменить обычный хлеб из пшеничной муки гречневыми хлебцами и белково-полбяным хлебом. В них больше витаминов и минералов, клетчатки, белка, и практически отсутствует глютен, — заключил Семирядов.

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