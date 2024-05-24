Названа «‎столица винегрета»

Аналитики сети «Пятерочка» выяснили, что жители Хабаровска больше всех в России любят винегрет. Хабаровск назвали столицей винегрета. Причем, это единственный город Дальнего Востока, где отмечен самый большой объем продаж этого блюда.

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Эксперты оценили, как реализуется готовый салат в магазинах сети «Пятерочка» с 1 января по 14 мая этого года. В Хабаровске винегрет лидирует с долей 10% от общего объема продаж готовых салатов. На втором месте Калининград (7%), на третьем расположилась Уфа (6%). Также в топ-10 по этому показателю попали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и ряд других (по 5%).

В прошлом году четыре магазина сети «Пятерочка» приняли первых покупателей в Хабаровске. Хабаровский край стал 69-м в России и вторым дальневосточным регионом присутствия федеральной розничной сети «Пятерочка». Первые магазины сети открылись во Владивостоке.