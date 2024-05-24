Терапевт назвал необычный продукт, с которым можно легко перенести жару

Перец чили поможет организму человека охладиться в любую жару, рассказал NEWS.ru терапевт Видновской КБ Минздрава МО Тимур Асанов. Он объяснил, что, несмотря на «огненный» эффект, данные плоды стимулируют рецепторы во рту, улучшая кровообращение и способствуя потоотделению.

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"Хотя в период жары главное желание организма — охладиться, как ни странно, основным помощником ему в этом станет перец чили. Дело в том, что острый перец стимулирует рецепторы во рту, улучшая кровообращение и вызывая потоотделение, что охлаждает тело", — заявил Асанов.

По его словам, в знойные дни уместно питаться блюдами тайской и индийской кухни. Медик объяснил, что жители Таиланда и Индии, несмотря на жаркий климат, часто употребляют острую пищу.

"Так что весьма разумным будет в знойные дни есть блюда тайской или индийской кухни, ведь жители этих стран знают толк в спасении от жары. Но соблюдайте меру, не перегружайте организм острой едой. И конечно, воздержаться от подобных блюд следует людям с заболеваниями ЖКТ", — рассказал Асанов.

Врач добавил, что жару также помогут перенести брокколи, листовые овощи, огурцы, помидоры, сельдерей, лесные ягоды, а также мята.

Ранее синоптик Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru заявил, что в Москву придет аномальное потепление в ближайшие выходные, 25 и 26 мая, температура воздуха будет достигать 28 градусов тепла. По его словам, в столице также ожидается слабый ветер и достаточно высокое атмосферное давление. Метеоролог подчеркнул, что осадков не будет.