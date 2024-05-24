Оригинальный рецепт русского рыбника: как приготовить пирог из рыбы

Русский рыбник — это сочный закрытый пирог с очищенной, но не разделанной рыбой. Делимся классическим рецептом мучного угощения.

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Ингредиенты

Рыба (на вкус: щука, судак, скумбрия, треска, палтус и др.) — 500 г;

Лук — 2 шт.;

Зеленый лук — 3 стебля;

Яйцо — 2 шт.;

Молоко — 200 мл;

Мука — 350 г;

Дрожжи — 1 ч. л.;

Масло растительное — 1 ст. л.;

Соль — по вкусу;

Перец — по вкусу;

Кунжут — по вкусу.

Способ приготовления

Помойте и очистите рыбу. Сделайте надрез на брюхе, удалите голову, кости и внутренности.

Просейте в емкость муку, соль, сахар, добавьте дрожжи, перемешайте. Разбейте одно яйцо, влейте теплое молоко. Замесите тесто, в процессе влив масло. Накройте салфеткой и оставьте в тепле на 1–1,5 часа.

Нашинкуйте зеленый лук, нарежьте луковицу полукольцами.

Посыпьте стол или доску мукой, раскатайте тесто овалом толщиной около 1 см. По центру присыпьте двумя видами лука. Сверху положите рыбу, посолите, поперчите.

Надрежьте тесто елочкой по краям от рыбы. Уложите полосы теста внахлест (косичкой), чтобы оно полностью закрыло рыбу.

Нагрейте духовку до 200 градусов. В отдельной емкости взбейте желток второго яйца. Выпекайте пирог 25–35 минут. Достаньте, смажьте желтком, посыпьте кунжутом. Выпекайте до корочки еще пять минут.

Классический рыбник готов!

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