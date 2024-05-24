Как приготовить рыбную солянку: простой рецепт солянки из рыбы
Рыбная солянка — это оригинальный сытный суп с характерным привкусом. Рассказываем, как сварить солянку из рыбы самостоятельно.
Ингредиенты
- Рыба — 500–1000 г;
- Вода — 2 л;
- Лук — 2 шт.;
- Огурцы соленые — 3 шт.;
- Рассол огуречный — 250 мл;
- Чеснок — 3–4 зубчика;
- Мука пшеничная — 1 ст. л.;
- Оливки — от 50 г и больше;
- Каперсы — 1 ст. л.;
- Соль — по вкусу;
- Перец горошком — по вкусу;
- Зелень — по вкусу;
- Лавровый лист — по вкусу;
- Масло растительное — 2 ст. л.
В качестве рыбы можно взять лосось, треску, карпа, белугу, семгу, судака и др. на ваш вкус. Разрешается сочетать несколько видов рыбы в одном блюде.
Способ приготовления
Варите рыбу около 30 минут на среднем огне, снимая пену.
Нашинкуйте лук, жарьте в масле две минуты. Посыпьте мукой, перемешайте, жарьте еще три минуты. Влейте рассол и доведите до кипения.
Мелко нарежьте огурцы. Вареную рыбу очистите от костей и порежьте на кусочки.
Процедите бульон и снова доведите до кипения. Влейте рассол с луком. Добавьте огурцы, лаврушку, перец, соль. Варите на слабом огне 30–40 минут.
Разлейте по тарелкам, украсьте маслинами, каперсами и зеленью.
Рыбная солянка готова! Иногда в блюдо добавляют морковь и картофель.
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