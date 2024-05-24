Нежная ягода: как выбрать качественную клубнику и правильно ее хранить

Клубника в России подорожала в мае на 20 процентов из-за весенних заморозков. Однако летом Минсельхоз роста цен не ожидает.

На что обратить внимание при выборе этой полезной ягоды, расскажет «Вечерняя Москва».

Рукой подать

Павильоны в розовую полоску с надписью «Ягодный сезон» открылись во всех столичных округах. На прилавках отборная и сочная клубника. Аппетитную продукцию можно будет найти в столице буквально на каждом шагу.

— В этом году город принял решение увеличить количество адресов продаж ягоды со 150 до 250, а также расширить ассортимент — в специальных торговых павильонах можно будет приобрести, помимо клубники, малину, голубику, смородину, крыжовник, ежевику, бруснику, чернику, клюкву и жимолость, — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава Департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк. — Всего в Москву привезут ягоды примерно из 40 регионов России. Площадки находятся рядом с жилыми домами и остановками общественного транспорта.

До сладкого и полезного десерта — рукой подать.

— В прошлом году было продано более 2,1 тысячи тонн клубники и земляники, — приводит цифры, свидетельствующие о высоком спросе на ягоды со стороны горожан, Алексей Немерюк.

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С нашей грядки вкуснее

Этот сезон обещает быть рекордным. Своя, родная, отечественная ягода должна составить хорошую конкуренцию турецкой, греческой и египетской ягоде. Кстати, наш товар выгодно отличается от зарубежного. Генеральный директор специализированного агропредприятия Андрей Каздоба поясняет: импортную ягоду везут чуть недозревшей, до кондиции она доходит в процессе перевозки и хранения. Естественно, что вкус у такой ягоды не такой сладкий и насыщенный.

— Да и доходит иностранная ягода до массового покупателя на месяц-полтора раньше нашего товара, — добавляет он.

Отличить импортную ягоду от отечественной довольно просто: она имеет водянистый привкус, у нее отсутствует ярко выраженный аромат, а также имеется белесый, иногда зеленоватый кончик и белый круг под листьями. Выгодно отличает иностранную клубнику от российской, пожалуй, только одно — ее презентабельность. Встретить в контейнере ягоду, которая будет не похожа на своих собратьев, практически невозможно.

Российскую клубнику везут, что называет, «с куста», уже поспевшей: свежий товар хранится недолго, поэтому пополнять запасы требуется регулярно. Зато ароматные ягоды буквально улетают с прилавков.

Регионы-первопроходцы

В Москву клубнику с удовольствием поставляют аграрии из разных регионов. Первыми ягодную эстафету принимают южные края, в июне присоединяются фермеры из Подмосковья и ближайших к столице регионов. Все активнее в последнее время подтягиваются и северные регионы. Например, в Карелии научились собирать богатый урожай за счет отбора определенных сортов.

Как ухаживать за клубникой, чтобы собрать хороший урожай

Урожай привезли из городов и сел Астраханской области. Это один из регионов-первопроходцев на рынке Москвы.

— Астраханская клубника пользуется хорошим спросом, — отмечает продавец Инга Чумак, работающая в павильоне на Тишинской площади. — За покупками приходят целыми семьями, бабушки и дедушки спешат побаловать себя и любимых внуков. За природными витаминами охотно идут местные жители, сотрудники офисов, прогуливающиеся по городу люди.

Порой у прилавка даже выстраивается очередь — многим не терпится отведать сочные ягоды.

— Меня привлек аромат, — улыбается одна из покупательниц Наталья Егорова. — Именно он, помимо внешнего вида ягод, — главный показатель качества, которому можно доверять.

Москвич Сергей Харламов обрадовался, увидев открытый павильон с клубникой.

— Больше всего довольна будет моя жена, когда я принесу ей свежих ягод, — признался юноша в беседе с корреспондентом «ВМ».

Едим без опаски

Врачи советуют есть ягоды понемногу. И обязательно свежими.

— В клубнике много витаминов, — отмечает нутрициолог Полина Казимирова. — Да, она может вызывать аллергию, как и любой другой продукт. Но аллергическая реакция на нее случается лишь в редких случаях: 3–4 процента детей до двух лет и 0,5–1 процент у детей более старшего возраста.

По ее словам, избегание продукта из-за риска аллергии может привести к обратному результату. То есть если познакомить ребенка с потенциальным аллергеном в раннем возрасте (до года жизни), то риск развития на него аллергии снижается. Это подтверждают современные исследования.

Легкие высыпания на коже после употребления клубники — не всегда показатель аллергии. Это может быть просто местная кожная реакция. Поэтому важно обратиться к аллергологу для подтверждения диагноза, а не исключать ягоду из рациона ребенка при первом покраснении вокруг рта.

— Белки, содержащиеся в клубнике, которые вызывают аллергическую реакцию, чувствительны к термообработке, то есть они видоизменяются и могут не вызывать острых реакций. Поэтому часто люди, имеющие реакцию на свежую клубнику, могут без проблем есть клубничное варенье, — продолжила Казимирова.

В свою очередь в Роспотребнадзоре напомнили, что следует покупать сухую, без признаков гниения клубнику однородного цвета и с насыщенным ягодным запахом. А сладость клубники можно определить по черенку: если между ягодой и листиками есть расстояние, то она будет сладкой, если же листики плотно к ней прилегают — то с кислинкой.