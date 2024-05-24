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Как приготовить форшмак из сельди: очень простой еврейский рецепт

Форшмак — простая в приготовлении еврейская закуска из сельди и яблок.

Как приготовить форшмак из сельди: очень простой еврейский рецепт
© Unsplash

Рассказываем, как сделать ее самостоятельно.

Ингредиенты

  • Филе сельди — 150 г (можно больше по вкусу).
  • Лук — 1 шт.
  • Яблоко — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Хлеб белый — 1–2 ломтика.
  • Масло сливочное — 50 г.
  • Соль — по вкусу.
  • Перец — по вкусу.
  • Молоко (можно заменить водой) — 60 мл.
  • Уксус 9% — 1 ч. л.
  • Лук зеленый для декора — несколько стеблей.

Способ приготовления

  • Если используете цельную рыбу, приготовьте филе. Для этого очистите сельдь, удалите внутренности и кости. Филе нарежьте ломтиками.
  • Хлеб замочите в воде или молоке. Яблоки и лук очистите от кожуры, порежьте кусками среднего размера. Яйцо отварите, очистите и порежьте надвое.
  • Проверните все ингредиенты через мясорубку или измельчите в блендере. Измельчив, добавьте уксус, теплое сливочное масло, соль, перец. Мешайте до пастообразного состояния.
  • Переложите в салатницу, украсьте нарезанным зеленым луком. Дайте настояться.
  • Форшмак готов! Закуска отлично сочетается с гренками и гарниром.
Еда