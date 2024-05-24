Как приготовить форшмак из сельди: очень простой еврейский рецепт
Форшмак — простая в приготовлении еврейская закуска из сельди и яблок.
Рассказываем, как сделать ее самостоятельно.
Ингредиенты
- Филе сельди — 150 г (можно больше по вкусу).
- Лук — 1 шт.
- Яблоко — 1 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Хлеб белый — 1–2 ломтика.
- Масло сливочное — 50 г.
- Соль — по вкусу.
- Перец — по вкусу.
- Молоко (можно заменить водой) — 60 мл.
- Уксус 9% — 1 ч. л.
- Лук зеленый для декора — несколько стеблей.
Способ приготовления
- Если используете цельную рыбу, приготовьте филе. Для этого очистите сельдь, удалите внутренности и кости. Филе нарежьте ломтиками.
- Хлеб замочите в воде или молоке. Яблоки и лук очистите от кожуры, порежьте кусками среднего размера. Яйцо отварите, очистите и порежьте надвое.
- Проверните все ингредиенты через мясорубку или измельчите в блендере. Измельчив, добавьте уксус, теплое сливочное масло, соль, перец. Мешайте до пастообразного состояния.
- Переложите в салатницу, украсьте нарезанным зеленым луком. Дайте настояться.
- Форшмак готов! Закуска отлично сочетается с гренками и гарниром.