Как приготовить форшмак из сельди: очень простой еврейский рецепт

Форшмак — простая в приготовлении еврейская закуска из сельди и яблок.

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Рассказываем, как сделать ее самостоятельно.

Ингредиенты

Филе сельди — 150 г (можно больше по вкусу).

Лук — 1 шт.

Яблоко — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Хлеб белый — 1–2 ломтика.

Масло сливочное — 50 г.

Соль — по вкусу.

Перец — по вкусу.

Молоко (можно заменить водой) — 60 мл.

Уксус 9% — 1 ч. л.

Лук зеленый для декора — несколько стеблей.

Способ приготовления