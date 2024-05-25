Простой рецепт для ленивых хозяек: готовим слоеный пирог с курицей и сыром
Что делать, если хочется немного разнообразить ужин, но после рабочего дня нет ни времени, ни сил заморачиваться на кухне? Все просто. Покупаете слоеное тесто и выпекаете пирог по максимально легкому рецепту.
Ингредиенты:
- Слоёное тесто бездрожжевое — 500 г.
- Отварное Куриное филе — 250 г.
- Сыр Твердый — 150 г.
- Лук — 150 г.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Зелень — по желанию
- Яйцо — для смазывания
- Белый кунжут — 1 ст. л.
Процесс приготовления:
- Готовое тесто разморозить при комнатной температуре.
- Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до мягкости.
- Сыр натереть на крупной терке, а вареную курицу разобрать на волокна.
- В миске смешать курицу, лук, сыр, добавить зелень, соль, перец и перемешать.
- Пласт теста раскатать в прямоугольник. Выложить в середину начинку.
- Свободные края теста нарезать косыми полосками шириной 1-1,5 сантиметра. Начиная сверху, завернуть полоски на начинку, поочередно справа, затем слева, заплести косу.
- Смазать пирог яйцом, посыпать кунжутом и выпекать в разогретой до 180–190 °С духовке 25–30 минут до золотистого цвета.