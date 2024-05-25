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Простой рецепт для ленивых хозяек: готовим слоеный пирог с курицей и сыром

Что делать, если хочется немного разнообразить ужин, но после рабочего дня нет ни времени, ни сил заморачиваться на кухне? Все просто. Покупаете слоеное тесто и выпекаете пирог по максимально легкому рецепту.

Простой рецепт для ленивых хозяек: готовим слоеный пирог с курицей и сыром
© Unsplash

Ингредиенты:

  • Слоёное тесто бездрожжевое — 500 г.
  • Отварное Куриное филе — 250 г.
  • Сыр Твердый — 150 г.
  • Лук — 150 г.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Зелень — по желанию
  • Яйцо — для смазывания
  • Белый кунжут — 1 ст. л.

Процесс приготовления:

  • Готовое тесто разморозить при комнатной температуре.
  • Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до мягкости.
  • Сыр натереть на крупной терке, а вареную курицу разобрать на волокна.
  • В миске смешать курицу, лук, сыр, добавить зелень, соль, перец и перемешать.
  • Пласт теста раскатать в прямоугольник. Выложить в середину начинку.
  • Свободные края теста нарезать косыми полосками шириной 1-1,5 сантиметра. Начиная сверху, завернуть полоски на начинку, поочередно справа, затем слева, заплести косу.
  • Смазать пирог яйцом, посыпать кунжутом и выпекать в разогретой до 180–190 °С духовке 25–30 минут до золотистого цвета.
Еда