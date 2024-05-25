Простой рецепт для ленивых хозяек: готовим слоеный пирог с курицей и сыром

Что делать, если хочется немного разнообразить ужин, но после рабочего дня нет ни времени, ни сил заморачиваться на кухне? Все просто. Покупаете слоеное тесто и выпекаете пирог по максимально легкому рецепту.

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Ингредиенты:

Слоёное тесто бездрожжевое — 500 г.

Отварное Куриное филе — 250 г.

Сыр Твердый — 150 г.

Лук — 150 г.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Зелень — по желанию

Яйцо — для смазывания

Белый кунжут — 1 ст. л.

Процесс приготовления: