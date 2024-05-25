Специалисты рассказали о пользе и вреде манной каши

Она быстро варится, но имеет высокую калорийность. Плюсы и минусы продукта расписали эксперты проекта здоровое-питание.рф.

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По их словам, манная каша питательная и хорошо усваивается. Также она не раздражает органы желудочно-кишечного тракта из-за маленького процента клетчатки (около 0,2 %).

С другой стороны, блюдо имеет высокую калорийность. В нем же мало витаминов и ценных микроэлементов. В продукте содержится и глютен. У некоторых людей есть проблемы с его усвоением.

- Манная каша рекомендуется людям в период выздоровления после перенесенных заболеваний, операций, пожилым и людям с проблемами органов ЖКТ, - уточнили специалисты.

Они добавили, что манкой можно кормить детей с дефицитом массы тела.

- Но она практически бесполезна для здоровых людей, а частое ее потребление приводит к быстрому набору веса, - подчеркнули эксперты.

Ранее врачи назвали продукт, с которым надо быть осторожными.