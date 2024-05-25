Эксперты дали самый бюджетный рецепт окрошки

В преддверии Дня окрошки, который отмечается в России 30 мая, «Известия» рассказали, как максимально сэкономить на этом блюде без ущерба для качества.

Как напомнили эксперты, есть много рецептов окрошки: ее можно делать на квасе или на кефире, с солеными или свежими огурцами, с колбасой, ветчиной, вареным мясом или говяжьим языком.

«Так, квас для одной порции окрошки будет стоить 20 рублей, а кефир обойдется жителям России в 46 рублей. На соленые огурцы придется потратить 16 рублей, а на свежие - 23 рубля. Стоимость вареной колбасы на одну порцию составляет 15 рублей, ветчины - 19 рублей, вареной говядины - 45 рублей, а говяжьего языка - 41 рубль. Сметана выйдет в 5 рублей, а майонез - в 7 рублей на одну порцию», - посчитали аналитики сервиса «Пакет» от Х5.

Самый бюджетный вариант окрошки в этом году выглядит так: вареный картофель, редис, зеленый лук, соленые огурцы, яйца, вареная колбаса, квас и сметана. Одна порция блюда по этому рецепту обойдется в 85 рублей.

Ранее бренд-шеф «Кухни на районе» Максим Кузнецов посоветовал использовать для заливки окрошки холодный куриный бульон, отвар щавеля с листьями и томатный сок.