Ягоды по вкусу: готовим смородиновый чизкейк

Если вы любите чизкейк и ягоды, этот рецепт вам наверняка понравится.

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А пока мы ждем урожая смородины, можно потренироваться и с другими ягодами.

Ингредиенты (на форму 18 см):

На основу:

150 г песочного печенья

60 г растопленного сливочного масла

Для сырной прослойки:

330 г сливочного сыра

110 г сливок 32-35%

80 г сахарной пудры

11 г желатина + 45 мл воды

200 г пюре смородины

20 -30 г сахара

Желе для украшения:

150 г свежей ягоды

150 мл воды

10-15 г сахара

5 г желатина + 25 мл воды

1 каля розового красителя по желанию

Процесс приготовления: