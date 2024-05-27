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Ягоды по вкусу: готовим смородиновый чизкейк

Если вы любите чизкейк и ягоды, этот рецепт вам наверняка понравится.

Ягоды по вкусу: готовим смородиновый чизкейк
© Unsplash

А пока мы ждем урожая смородины, можно потренироваться и с другими ягодами.

Ингредиенты (на форму 18 см):

На основу:

  • 150 г песочного печенья
  • 60 г растопленного сливочного масла

Для сырной прослойки:

  • 330 г сливочного сыра
  • 110 г сливок 32-35%
  • 80 г сахарной пудры
  • 11 г желатина + 45 мл воды
  • 200 г пюре смородины
  • 20 -30 г сахара

Желе для украшения:

  • 150 г свежей ягоды
  • 150 мл воды
  • 10-15 г сахара
  • 5 г желатина + 25 мл воды
  • 1 каля розового красителя по желанию

Процесс приготовления:

  1. Печенье измельчаем в крошку в блендере. Добавляем в крошку сливочное масло и тщательно объединяем. Форму или кольцо 18 см затягиваем пленкой и выкладываем песочную крошку, тщательно утрамбовывая стаканом. Убираем кольцо с основой в холодильник.
  2. Для приготовления пюре чуть нагреваем ягоды в ковшике с сахаром до его растворения. Измельчаем в блендере, протираем через сито.
  3. Для чизкейка сливочный сыр и сахарную пудру взбиваем в миксере, замоченный желатин распускаем в горячем ягодном пюре.
  4. Даем пюре чуть остыть и объединяем со сливочным сыром. Взбиваем сливки до мягких пиков. Объединяем сырно-ягодную смесь и сливки и аккуратно все перемешиваем кулинарной лопаткой. Достаем песочную основу из холодильника и выливаем поверх нее сырную смесь.
  5. Убираем чизкейк в морозилку на полчаса.
  6. В это время замачиваем желатин для желе, воду с сахаром нагреваем до растворения сахара и добавляем краситель, распускаем желатин в розовой воде. Из морозилку достаем чизкейк, выкладываем на поверхность в один слой ягоды и аккуратно ложкой заливаем воду с желатин ом.
  7. Убираем чизкейк на несколько часов в холодильник.
Еда