Ягоды по вкусу: готовим смородиновый чизкейк
Если вы любите чизкейк и ягоды, этот рецепт вам наверняка понравится.
А пока мы ждем урожая смородины, можно потренироваться и с другими ягодами.
Ингредиенты (на форму 18 см):
На основу:
- 150 г песочного печенья
- 60 г растопленного сливочного масла
Для сырной прослойки:
- 330 г сливочного сыра
- 110 г сливок 32-35%
- 80 г сахарной пудры
- 11 г желатина + 45 мл воды
- 200 г пюре смородины
- 20 -30 г сахара
Желе для украшения:
- 150 г свежей ягоды
- 150 мл воды
- 10-15 г сахара
- 5 г желатина + 25 мл воды
- 1 каля розового красителя по желанию
Процесс приготовления:
- Печенье измельчаем в крошку в блендере. Добавляем в крошку сливочное масло и тщательно объединяем. Форму или кольцо 18 см затягиваем пленкой и выкладываем песочную крошку, тщательно утрамбовывая стаканом. Убираем кольцо с основой в холодильник.
- Для приготовления пюре чуть нагреваем ягоды в ковшике с сахаром до его растворения. Измельчаем в блендере, протираем через сито.
- Для чизкейка сливочный сыр и сахарную пудру взбиваем в миксере, замоченный желатин распускаем в горячем ягодном пюре.
- Даем пюре чуть остыть и объединяем со сливочным сыром. Взбиваем сливки до мягких пиков. Объединяем сырно-ягодную смесь и сливки и аккуратно все перемешиваем кулинарной лопаткой. Достаем песочную основу из холодильника и выливаем поверх нее сырную смесь.
- Убираем чизкейк в морозилку на полчаса.
- В это время замачиваем желатин для желе, воду с сахаром нагреваем до растворения сахара и добавляем краситель, распускаем желатин в розовой воде. Из морозилку достаем чизкейк, выкладываем на поверхность в один слой ягоды и аккуратно ложкой заливаем воду с желатин ом.
- Убираем чизкейк на несколько часов в холодильник.