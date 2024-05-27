Врач рассказал, кому не стоит есть клубнику

В большинстве регионов России на прилавках появилась клубника. Как правильно выбирать ее и кому она противопоказана, в интервью MIR24.TV рассказала заслуженный врач России, главный врач Клинической больницы им. В.В. Виноградова Ольга Шарапова.

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«Клубника невероятно полезна. Она содержит много витаминов, макро- и микроэлементов, положительно влияет на состояние кожи, волос и ногтей, укрепляет иммунитет, – говорит врач. – Кроме того, она способствует нормализации работы сердечно-сосудистой системы, улучшает работу мозга, обладает противовоспалительным действием. Нормализует уровень сахара в крови и снижает риск развития онкологических заболеваний. Но клубнику стоит употреблять с осторожностью, потому что она может вызывать аллергические реакции, а также имеет высокую кислотность. Поэтому я не рекомендую ее людям с заболеваниями ЖКТ».

Как правильно выбрать клубнику? Вот что рассказала Ольга Шарапова.

Обращайте внимание на цвет ягод. Он должен быть равномерным, а сама ягода – без пятен и повреждений;

Выбирайте плоды среднего размера. Мелкая клубника часто бывает недозревшей, а крупная – переспелой;

Покупайте только сухие ягоды, на которых нет гнили или плесени;

Если есть возможность, попробуйте клубнику перед покупкой. Она должна быть сладкой, но не приторной.

Как правильно употреблять клубнику?