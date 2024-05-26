Рецепт «Окрошки с копченой корюшкой с квасом» от шеф-повара

Шеф-повар гранд-кафе «Dr. Живаго» Андрей Колодяжный, этим летом решил строго следовать заветам великого Ожегова, трактующего окрошку как «холодное кушанье из кваса с разной зеленью и мелко нарубленным мясом или рыбой» и создал очень вкусную новинку сезона: «Окрошку с копченой корюшкой с квасом», а с нами он поделился своим рецептом.

© Antenna Daily

Окрошка с копченой корюшкой с квасом

Ингредиенты на одну порцию

Картофель – 40 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Огурец свежий – 20 г

Редис – 30 г

Корюшка холодного копчения – 50 г

Укроп – 5 г

Свежий щавель

Ингредиенты на заправку для окрошки

Яйцо куриное – 1 шт.

Хрен сливочный – 7 г

Горчица Дижонская – 3 г

Лимонный сок – 5 мл

Соль – по вкусу

Сахар – по вкусу

Квас – 180 мл

Способ приготовления

Отварить картофель в мундире. Остудить и нарезать мелким кубиком. Отварить яйца. Остудить и нарезать мелким кубиком. Нарезать кубиком свежий огурец и редис. Корюшку нарезать слайсами. Все ингредиенты для заправки на окрошку измельчить в блендере, ввести квас, довести до однородности. В глубокую тарелку выложить все ингредиенты для окрошки, сверху украсить листьями щавеля. Подавать с кувшинчиком с заправкой.

А если у вас нет времени готовить, заказать эту новинку сезона всегда можно в гранд-кафе «Dr. Живаго».

Приятного аппетита!