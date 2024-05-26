Рецепт «Окрошки с копченой корюшкой с квасом» от шеф-повара гранд-кафе «Dr. Живаго» Андрея Колодяжного
Шеф-повар гранд-кафе «Dr. Живаго» Андрей Колодяжный, этим летом решил строго следовать заветам великого Ожегова, трактующего окрошку как «холодное кушанье из кваса с разной зеленью и мелко нарубленным мясом или рыбой» и создал очень вкусную новинку сезона: «Окрошку с копченой корюшкой с квасом», а с нами он поделился своим рецептом.
Окрошка с копченой корюшкой с квасом
Ингредиенты на одну порцию
- Картофель – 40 г
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Огурец свежий – 20 г
- Редис – 30 г
- Корюшка холодного копчения – 50 г
- Укроп – 5 г
- Свежий щавель
Ингредиенты на заправку для окрошки
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Хрен сливочный – 7 г
- Горчица Дижонская – 3 г
- Лимонный сок – 5 мл
- Соль – по вкусу
- Сахар – по вкусу
- Квас – 180 мл
Способ приготовления
- Отварить картофель в мундире. Остудить и нарезать мелким кубиком.
- Отварить яйца. Остудить и нарезать мелким кубиком.
- Нарезать кубиком свежий огурец и редис. Корюшку нарезать слайсами.
- Все ингредиенты для заправки на окрошку измельчить в блендере, ввести квас, довести до однородности.
- В глубокую тарелку выложить все ингредиенты для окрошки, сверху украсить листьями щавеля. Подавать с кувшинчиком с заправкой.
А если у вас нет времени готовить, заказать эту новинку сезона всегда можно в гранд-кафе «Dr. Живаго».
Приятного аппетита!