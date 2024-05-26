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Рецепт «Окрошки с копченой корюшкой с квасом» от шеф-повара гранд-кафе «Dr. Живаго» Андрея Колодяжного

Шеф-повар гранд-кафе «Dr. Живаго» Андрей Колодяжный, этим летом решил строго следовать заветам великого Ожегова, трактующего окрошку как «холодное кушанье из кваса с разной зеленью и мелко нарубленным мясом или рыбой» и создал очень вкусную новинку сезона: «Окрошку с копченой корюшкой с квасом», а с нами он поделился своим рецептом.

Рецепт «Окрошки с копченой корюшкой с квасом» от шеф-повара
©  Antenna Daily

Окрошка с копченой корюшкой с квасом

Ингредиенты на одну порцию

  • Картофель – 40 г
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Огурец свежий – 20 г
  • Редис – 30 г
  • Корюшка холодного копчения – 50 г
  • Укроп – 5 г
  • Свежий щавель

Ингредиенты на заправку для окрошки

  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Хрен сливочный – 7 г
  • Горчица Дижонская – 3 г
  • Лимонный сок – 5 мл
  • Соль – по вкусу
  • Сахар – по вкусу
  • Квас – 180 мл

Способ приготовления

  1. Отварить картофель в мундире. Остудить и нарезать мелким кубиком.
  2. Отварить яйца. Остудить и нарезать мелким кубиком.
  3. Нарезать кубиком свежий огурец и редис. Корюшку нарезать слайсами.
  4. Все ингредиенты для заправки на окрошку измельчить в блендере, ввести квас, довести до однородности.
  5. В глубокую тарелку выложить все ингредиенты для окрошки, сверху украсить листьями щавеля. Подавать с кувшинчиком с заправкой.

А если у вас нет времени готовить, заказать эту новинку сезона всегда можно в гранд-кафе «Dr. Живаго».

Приятного аппетита!

Еда