Сюрстремминг: что это и с чем его едят

Сюрстремминг — шведский деликатес, известный своим необычными запахом и вкусом. Это блюдо из ферментированной сельди, которое вызывает у одних людей интерес, а у других — ужас. "Рамблер" подробнее расскажет об этом блюде в своей статье.

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История сюрстремминга начинается в XVI веке. Считается, что шведские моряки, оказавшись в условиях дефицита соли, начали ферментировать рыбу, чтобы сохранить ее. Этот процесс позволял рыбе долго храниться без порчи, что было важно для длительных морских путешествий и военных походов.

Со временем ферментированная сельдь стала популярной и на суше. Сюрстремминг начал производство в промышленных масштабах, и стал частью шведской кулинарной культуры. В Швеции даже существует специальный сезон для сюрстремминга, который начинается в третью среду августа — это время, когда ферментированная сельдь считается готовой к употреблению.

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Рецепт приготовления сюрстремминга

Процесс подготовки сюрстремминга довольно сложен и занимает несколько месяцев. Вот основные этапы:

Засолка: свежую сельдь сначала потрошат и засаливают. Соль помогает рыбам начать процесс ферментации, при этом важно использовать минимальное количество соли.

свежую сельдь сначала потрошат и засаливают. Соль помогает рыбам начать процесс ферментации, при этом важно использовать минимальное количество соли. Ферментация: засоленную сельдь помещают в бочки или специальные контейнеры и ферментируют при температуре около 15-20°C в течение шести-восьми недель. Во время этого процесса в рыбе развиваются молочнокислые бактерии, которые и придают ей уникальные вкус и аромат.

засоленную сельдь помещают в бочки или специальные контейнеры и ферментируют при температуре около 15-20°C в течение шести-восьми недель. Во время этого процесса в рыбе развиваются молочнокислые бактерии, которые и придают ей уникальные вкус и аромат. Консервирование: по завершении ферментации рыбу раскладывают по металлическим банкам и герметично закрывают. Емкости оставляют при высокой температуре на несколько месяцев, чтобы биохимическая переработка продолжалась.

Как есть сюрстремминг

Сюрстремминг имеет резкий запах, который может быть неприятен тем, кто пробует его впервые. Чтобы свести к минимуму распространение едкого аромата, следует открывать банку на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Традиционно селедь едят с лепешками, вареным картофелем, сметаной, нарезанным луком и укропом. Эти ингредиенты смягчают вкус рыбы и делают ее более приятной. Также принято запивать деликатес холодным пивом или шнапсом, чтобы смягчить его послевкусие и нейтрализовать запах.

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